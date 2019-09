La série "Friends" fête ses 25 ans ce week-end

publié le 20/09/2019 à 06:39

Ce weekend c’est le 25e anniversaire de la série Friends. Ce qui donne un sacré coup de vieux à beaucoup d’Américains. En 1994, c’était après la chute du mur de Berlin, avant le 11 septembre. C’était l’époque de l’Amérique triomphante, confiante, beaucoup d’Américains ont la nostalgie de ces années 90 où il y avait une forte croissance économique.

Friends a popularisé les cafés, ici ils étaient assez rares. Le Café Central Perk a d’ailleurs été reconstitué pour l’anniversaire à New York, où est supposée se passer l’intrigue, même si tout a été tourné dans un studio de la Warner en Californie.

Au passage, les New Yorkais ne comprennent toujours pas comment Monica, une cuisinière au chômage et Rachel une serveuse à temps partiel peuvent payer le loyer d’un immense appartement dans le West Village, l’un des quartiers le plus chers de Manhattan, mais passons.

Le 25e anniversaire de Friends permet aussi de mesurer la révolution de la télévision. À l’époque Internet était balbutiant, il n’y avait que trois grandes chaines ici. Friends a fait les belles heures de NBC pendant 10 saisons, 236 épisodes. La chaîne a d’ailleurs vacillé quand la série s’est terminée en 2004 et s’est raccrochée au succès d’une télé réalité à la gloire de Donald Trump, l’Amérique basculait dans une autre époque.

Friends c’était 50 millions de téléspectateurs, quand aujourd’hui une série ici qui cartonne fait 10 millions. A l’époque le slogan de NBC pour la soirée de diffusion de Friends, c’était "Must See TV", la télé que vous devez regarder, que vous ne pouvez pas rater. Les gens se retrouvaient sur le canapé pour regarder la série en famille ou entre amis.

Une série stratégique

C’était avant les plateformes, les télés sur les écrans, partout. Maintenant on peut regarder ce qu’on veut, quand on veut, comme on veut. Et pourtant Friends a bien résisté à cette révolution, c’est même devenu une bataille stratégique de la guerre des plateformes.



Oui l’an passé Netflix a dépensé 100 millions de dollars pour conserver la diffusion une année de plus. Netflix dépense des milliards pour des programmes originaux, mais voit bien, en analysant ses chiffres, que ce qui cartonne partout dans le monde et de façon constante, ce sont quelques classiques comme Friends.



C’est pour ça que Netflix a payé 100 millions pour cette série multidiffusée, en permanence, depuis des décennies, sur les chaines du câble. Tout le monde sait que Ross et Rachel finissent ensemble, mais tout le monde regarde.



C’est aussi pour ça que Warner, le studio qui a produit Friends, qui est propriétaire des droits, ne les vendra plus désormais aux autres plateformes, car Warner va lancer sa propre plate-forme baptisée HBO Max. Et Friends, sera son produit d’appel.



Car avec Netflix, toute une nouvelle génération qui était trop jeune pour la regarder il y a 25 ans, découvre maintenant la série. Et les 6 acteurs qui ont été payés à l’époque jusqu’à 1 million de dollars par épisode continuent à toucher sur chaque diffusion !