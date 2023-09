Fœtus mort dans un accident de la route : le combat d'un couple pour faire reconnaître un homicide involontaire

Ils étaient sur la route de la maternité, lorsqu'Angélique et Valentin ont eu un grave accident de voiture le 28 juillet 2023. Angélique est transportée aux urgences, mais le cœur de la petite Jade ne bat plus.

Bien qu'elle soit à quatre jours du terme, le bébé n'est pas considéré comme "viable" par la jurisprudence, puisqu'il n'a pas respiré.

Pour les parents de la petite Jade, il s'agit d'un homicide involontaire. C'est l'accident de voiture qui a causé le décès de leur fille. "Aujourd'hui, on mène un combat", affirme le père. L'avocat du couple a déposé plainte le 8 septembre 2023 auprès du procureur de la République d’Arras pour homicide involontaire.

On a l'impression que le cauchemar continue et que, plus on va avancer, plus on va nous annoncer des choses horribles Valentin, père de la petite Jade

Aujourd'hui, les parents ne souhaitent qu'une chose, changer la loi. "Avec notre avocat, on fera tout ce qui est possible pour faire reconnaître ces bébés", confirme Angélique au micro de Mohamed Bouhafsi dans Focus. Les parents n’ont aucun intérêt financier dans l’affaire, leur seul but est de faire reconnaître que leur bébé était viable et a été tué lors de cet accident.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, la rédaction de RTL revient sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.