Charles III en France : protocole, menu, sécurité... À quoi ressemble un dîner d'État ?

Le roi Charles III et son épouse la reine Camilla effectueront leur première visite officielle en France du 20 au 22 septembre 2023. Prévu à l'origine en mars, le déplacement a été reporté de six mois en raison du mouvement contre la réforme des retraites.

Le programme officiel comprend des visites, des engagements symboliques et des rencontres avec des acteurs de la société civile. Le dîner d'État organisé mercredi soir dans la galerie des Glaces du château de Versailles sera l'un des temps forts.

Comment prépare-t-on un dîner d'État ? C'est un travail de longue haleine, débuté depuis plusieurs mois Le protocole français se met en relation avec le protocole anglais afin de recevoir la liste des interdits alimentaires. Le chef français contacte ensuite le chef anglais pour connaître les préférences du roi. Une proposition de menu est faite et c'est au président de la République de le valider. Quarante personnes sont derrière la préparation du menu. Il sera concocté dans les cuisines de l'Élysée, puis il sera transporté à Versailles, où une cuisine "d'envoi" sera mise en place afin de servir au mieux les invités.

Comment l'accueil du couple royal va-t-il se dérouler à Versailles ? Leur convoi va traverser la cour d'honneur du château de Versailles pour franchir la grille royale qui va être exceptionnellement ouverte à l'occasion. Donc, le roi et la reine accéderont alors à la cour de marbre où ils seront accueillis par Emmanuel Macron en présence de la Garde républicaine. Et ensemble, ils se dirigeront à droite vers la Chapelle-Royale où ils assisteront, en compagnie de leurs 200 invités, à un concert de l'orchestre et du chœur de l'Opéra royal.



Qui sont les invités ? Il y aura les incontournables, les membres du gouvernement, les grands corps de l'État. Les artistes et les directeurs de musées sont conviés, ainsi que des chefs d'entreprise et des grands patrons français de groupes tels que LVMH, Kering ou encore Chanel.



Quel menu sera proposé aux convives ? C'est un secret bien gardé, uniquement connu des chefs cuisiniers. La volaille, le poisson ou encore l'agneau sont souvent les stars des dîners d'État. "Notre rôle est de mettre en avant le terroir de France. Mais on fait ça dans les goûts de l'invité comme vous, quand vous recevez quelqu'un à la maison. Le but n'est pas de vous faire plaisir à vous, c'est de faire plaisir à votre invité", confie Guillaume Gomez, ancien chef de l'Élysée dans Focus.