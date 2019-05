Alain Chabat et Gérard Darmon qui dansent la Carioca

publié le 13/05/2019 à 16:31

Le 12 mars dernier des internautes avaient lancé une pétition pour qu'Alain Chabat et Gérard Darmon dansent de nouveau la carioca lors de la cérémonie de clôture du 72e Festival de Cannes. Un gif animé de la fameuse scène de La Cité de la peur avec le mot "Patience ..." avait alors été posté sur le compte Twitter officiel du Festival.



25 ans après la sortie du long-métrage des Nuls, la danse de Serge Karamazov sera à l'honneur lors d'un flashmob géant, jeudi 16 mai dès 18h, allées de la Liberté à Cannes, selon le journal Nice Matin. Le film sera ensuite projeté en 4K à 21h30 sur la plage Macé, en présence des trois ex-Nuls (Chantal Lauby, Alain Chabat et Dominique Farrugia) ainsi que Gérard Darmon.

Un dress code devra être respecté : pantalon noir et chemise blanche pour toutes et tous. Pour ceux qui ont peur de ne pas être en rythme, rassurez-vous, des répétitions sont prévues mardi 14 et mercredi 15 mai dans les jardins de la médiathèque Noailles.

