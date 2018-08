"Fast and Furious" : les frères de Paul Walker veulent son retour dans la saga

Paul Walker et Vin Diesel dans la saga "Fast and Furious"

publié le 20/08/2018 à 17:15

Presque cinq ans, déjà, que Paul Walker nous a quittés. L'acteur est mort au volant d'une Porsche Carrera GT, le 30 novembre 2013, alors qu'il partait en ballade avec son ami Roger Rodas, lui aussi décédé sur le coup. Tête d'affiche de la saga à succès Fast and Furious, sa disparition avait ému tous ses fans, le septième épisode avait dû être modifié en catastrophe.



Ses frères, Cody et Caleb Walker, ont ainsi doublé les quelques scènes que Paul n'avait pas pu tourner. Interrogés par l'Associated Press, ils souhaitent le retour du personnage de Brian O'Conner, fidèle ami de Dominic Toretto (Vin Diesel), campé pendant plus de 10 ans par leur grand frère. "J'espère très sincèrement que l'on aura [son frère et lui, ndlr] la possibilité de faire un caméo où Paul revient pour secourir tout le monde et j'aimerai aider à créer ça de nouveau (...) C'est mon rêve et j'espère que nous aurons l'occasion de le faire pour les prochains films", explique Caleb.

"Je pense que potentiellement c'est possible de le faire. Mais cela demanderait à bien y réfléchir et ça devrait être fait avec bon goût. Il [Paul] était important et je pense que son absence a créé une énorme perte", rajoute son autre frère Cody. Pour l'heure, Universal Studio [en charge de la franchise] n'a pas répondu aux déclarations des deux frères. Le neuvième épisode de la saga est prévu pour 2020.