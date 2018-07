Dwayne Johnson devient l'acteur le mieux payé de tous les temps

Dwayne Johnson lors de l'avant première du film "Skyscrape", à New York, le 12 juillet 2018

publié le 20/07/2018 à 15:28

C'est un chiffre colossal que dévoile le magazine Forbes. La star de Fast & Furious, Dwayne Johnson, a gagné la somme de 124 millions de dollars (106 millions d'euros), en seulement un an, soit à-peu-près 25 millions de dollars par film. Une somme qu'il doit à ses nombreux rôles au cinéma (au moins trois films dans l'année) mais aussi à la série Ballers, qu'il produit pour la chaîne HBO.



Avec une large communauté de fans sur les réseaux sociaux, la star hollywoodienne bénéficie d'une très forte exposition médiatique. Fier d'apparaître en tête du classement, celui qui a eu récemment un troisième enfant, a publié un message de remerciement à ses 110 millions d'abonnées sur Instagram. "Je travaille extrêmement dur, mais je n’aurais jamais imaginé (même dans mes rêves les plus fous) devenir un jour l’acteur le plus payé de l’histoire de Forbes", écrit-t-il.

Un rêve qui n'est pas prêt de s’arrêter puisque l'acteur sera à l'affiche de trois films en l'année 2019.