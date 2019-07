Vin Diesel dans "Fast and Furious 8"

publié le 23/07/2019 à 15:29

Le tournage de la suite de la saga Fast and Furious a été interrompu. Ce nouvel et neuvième opus, mettant en scène Vin Diesel et John Cena au premier plan, a connu un accident particulièrement spectaculaire.

La doublure de l'acteur Vin Diesel, Joe Watts, a fait une chute de neuf mètres de haut lors du tournage d'une cascade. Selon les informations du journal britannique Daily Mail, les enquêteurs n'auraient toujours pas établi la cause l'accident, mais ils ont évoqué la théorie d'un câble de sécurité qui se serait rompu lors d'un saut.

Le cascadeur s'est gravement blessé à la tête, ce qui a poussé les médecins à le plonger dans un coma artificiel pour protéger son organisme. Vin Diesel, présent lors de l'incident, était en état de choc. Ce n'est pas la première fois que l'acteur connaît de tels évenements, déjà, en 2002, un cascadeur est mort du tournage de son film xXx.

La fiancée de Joe Watts a tenu a rassurer le public dans un message sur Facebook : "Il est stable et fait l'objet d'une surveillance étroite." Le cascadeur est connu pour avoir joué dans de nombreux blockbusters comme Spider-Man, Mission: Impossible ou encore Jurassic World.