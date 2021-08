"Le Seigneur des Anneaux" (Amazon) : le déménagement polémique de la série

Voilà une nouvelle qui fait frémir les fans du Seigneur des Anneaux et tous les acteurs du tourisme en Nouvelle-Zélande. Le géant américain Amazon a annoncé le vendredi 13 août 2021 que le tournage de sa série Le Seigneur des Anneaux sera délocalisé de la Nouvelle-Zélande vers le Royaume-Uni.

Le pays se réjouissait d'accueillir le tournage de plusieurs saisons de cette série, espérant qu'il contribuerait à faire de la Nouvelle-Zélande un des leaders mondiaux du secteur cinématographique, en particulier en matière d'effets spéciaux numériques. De son côté, le secteur du tourisme misait sur la sortie pour relancer l'activité une fois la page du coronavirus définitivement tournée.

Il faut dire que la Nouvelle-Zélande est, depuis le début des années 2000 et le tournage de la trilogie de Peter Jackson, synonyme de Terre du Milieu. La célèbre trilogie cinématographique du réalisateur néo-zélandais, entièrement tournée dans l'archipel, avait suscité un véritable boom touristique dans le pays. On peut y visiter les maisons champêtres des Hobbits à Hobbiton, photographier la Montagne Ngauruhoe (le terrible volcan du Mordor) ou se promener dans le Parc régional de Kaitoke et sa forêt luxuriante...

Le tournage de la première saison de la série d'Amazon, elle aussi inspirée par l'œuvre de Tolkien, vient de s'achever. La série que prépare Amazon ne sera pas une redite de la quête mythique de Frodon pour détruire l'Anneau unique. Pour des raisons de droits (et parce qu'il serait périlleux de refaire ce que Peter Jackson a très bien fait), la série télé va se charger de mettre en images les événements du Deuxième Âge.

C'est durant cette période, qui va durer quelque 3.440 ans, que les anneaux magiques que l'on connaît bien vont être forgés. C'est aussi durant le Deuxième Âge que les destins des elfes et des hommes vont prendre deux directions très différentes. Le Deuxième Âge se termine avec la grande bataille qui est contée au début du Seigneur des Anneaux, lorsqu'Isildur récupère l'Anneau de Sauron avant de le conserver pour lui malgré les implorations d'Elrond...

Cette première saison a été tournée en Nouvelle-Zélande et il s'agissait d'une excellente nouvelle pour les fans et le gouvernement de l'archipel. La continuité avec l'œuvre de Peter Jackson, très appréciée des fans, était un excellent indicateur de qualité pour les fans de cette saga de fantasy. Il faudra d'ailleurs attendre septembre 2022 pour découvrir ces premiers épisodes tant attendus sur la plateforme d'Amazon.

Un enjeu financier et politique

"Nous voulons remercier les habitants et le gouvernement néo-zélandais d'avoir offert à la série Le Seigneur des Anneaux un endroit incroyable pour commencer ce voyage épique", a déclaré Vernon Sanders, vice-président d'Amazon Studios. Le ministre néo-zélandais du Développement économique, Stuart Nash, qui avait offert à Amazon de substantielles aides pour rester, s'est dit "déçu" tout en soulignant que l'industrie cinématographique est "incroyablement compétitive et très mobile".

Amazon a dépensé 660 millions de dollars néo-zélandais (358 millions d'euros) en Nouvelle-Zélande pour tourner une série capable d'égaler le succès de Games of Thrones de la chaîne HBO, a rappelé le ministre. Le gouvernement devait rembourser 25% de ce budget, mais ce pourcentage sera réduit à 20% en raison de la délocalisation du tournage. "C'est une énorme occasion manquée pour la Nouvelle-Zélande", a regretté le porte-parole de l'opposition, Todd McClay.

Amazon a indiqué que cette décision s'inscrit dans sa stratégie d'expansion en Grande-Bretagne, où sont déjà tournées nombre de ses productions. Game of Thrones, qui est toujours dans les esprits, avait fait de l'Irlande du Nord l'un de ses terrains de jeu. Comme pour le Seigneur des Anneaux, nombre de visiteurs vont des kilomètres de détours et parfois envisagent des séjours pour voir les paysages incroyables mais bien réels de ces séries fantastiques.

Les fans de Tolkien ne devraient cependant pas s'inquiéter outre mesure. La Grande-Bretagne dispose de paysages somptueux et il ne faut pas oublier que J.R.R. Tolkien était un Britannique pur sucre. Il était peut-être temps que son pays (qui fut une source d'inspiration) profite un peu des fruits de son imaginaire. Amazon a aussi certainement fait le plein d'images des montagnes néo-zélandaises pendant le tournage de la saison 1.



Si la trilogie de Peter Jackson est toujours aussi appréciée aujourd'hui, c'est parce qu'elle faisait un usage limité des effets spéciaux et des décors sur fond vert pour favoriser les décors naturels. Espérons qu'Amazon fasse des choix similaires pour créer une œuvre que l'on pourra voir et revoir pendant des décennies. Les fans ne manqueront pas de sévérité si le milliard de dollars de budget d'Amazon n'est finalement pas bien investi....