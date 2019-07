publié le 07/07/2019 à 11:55

Samedi 6 juillet 2019, l'acteur Disney Cameron Boyce est mort dans son sommeil à seulement 20 ans. Le porte-parole de la famille a donné de premières explications sur les causes de ce décès tragique : "C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons ce matin la disparition de Cameron. Il est mort dans son sommeil d'une syncope liée à un trouble médical qu'il soignait".

Cameron Boyce, acteur depuis l'âge de 9 ans, était connu pour ses rôles dans les productions Disney, comme dans la série Disney Channel, Jessie, de 2011 à 2015, ou plus récemment dans le téléfilm Descendants où il jouait Carlos, le fils de Cruella d'enfer. Reconnaissable à ses tâches de rousseur et son grand sourire, Cameron Boyce était devenu un des acteurs phares de la nouvelle génération Disney.

"Le monde a perdu indubitablement une de ses lumières les plus fortes, mais son esprit continuera de vivre à travers la gentillesse et la compassion de ceux qu'il a connus et aimés.", est-il encore écrit dans le communiqué de la famille.