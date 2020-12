"Engrenages" : comment Laure Berthaud (Caroline Proust) a bluffé 2020

publié le 26/12/2020 à 10:00

Pour vous accompagner dans cette fin d'année 2020 et vous rappeler les bons moments qu'il a été possible de passer à travers l'épidémie du coronavirus et des confinements, regardons du côté des séries. Et plus particulièrement des héros et des héroïnes qui ont participé à leurs succès.

Démarrée en 2005 sur Canal+, Engrenages s'est achevée en 2020 après 8 saisons intenses. La créatrice Alexandra Clert nous permet de plonger dans les coulisses du Palais de justice, avec plusieurs personnages occupant des postes différents tels la capitaine Laure Berthaud (Caroline Proust) et son équipe, l'avocate Joséphine Karlsson (Audrey Fleurot) ou encore le juge (d'instruction) Roban (Philippe Duclos).

Dans cette dernière saison, Gilou accepte une mission d'infiltration dans un gang de trafiquant de drogues, afin de réparer sa bévue de la saison précédente qui l'a envoyée en prison. Laure, avec qui il entretient une passion tumultueuse, est au courant mais n'a pas le droit d'en souffler un mot à ses collègues. Le duo essaye tant bien que mal de boucler leurs affaires sans éveiller les soupçons.

Laure Berthaud, la tête brûlée puissante

Dans cette saison 8, Laure Berthaud offre au public une prestation qui ne peut laisser indemne. Après la naissance de sa fille (dans la saison 7), pour qui elle ne ressent pas le lien tant puissant de l'amour maternel dont on peut souvent parler, Laure Berthaud continue d'exceller dans sa carrière. Mais dans cette saison, elle fait de sa fille sa priorité, elle s'en occupe et montre qu'elle une héroïne qui a du mal à accepter sa maternité, qui n'est pas parfaite et qui essaye de faire au mieux. Elle gagne en maturité et essaye de faire la paix avec ses démons.

Outre sa relation avec sa fille, Laure Berthaud joue l'agent double. Elle protège Gillou, infiltrée dans le gang des trafiquants des drogues sans éveiller les soupçons de ses supérieurs. Gilou doit réussir cette mission s'il veut pouvoir réintégrer la police. Laure Berthaud est une excellente capitaine et elle le prouve de nouveau dans cette saison.



"Gilou" et Laure, un couple tumultueux Crédit : Caroline Dubois / Son et Lumière / Canal+

Au micro de RTL, l'actrice qui a incarné pendant 15 ans la capitaine de police explique exprimer "de l'empathie" pour la police car "le personnage que j'ai incarné et tous les policiers que j'ai rencontré m'ont fait comprendre que c'est un métier très difficile". "Quand la police dérape, elle dérape parce qu'il y a certainement des raisons, je ne dis pas qu'elles sont bonnes, mais il y a des raisons", estime l'actrice de 52 ans.