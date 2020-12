"Baron Noir" : comment Philippe Rickwaert (Kad Merad) a marqué 2020

publié le 24/12/2020 à 10:35

Pour vous accompagner dans cette fin d'année 2020 et vous rappeler les bons moments qu'il a été possible de passer à travers l'épidémie du coronavirus et des confinements, regardons du côté des séries. Et plus particulièrement des héros et des héroïnes qui ont participé à leurs succès.

Apparu pour la première fois en 2016, Philippe Rickwaert incarné par Kad Merad, est devenu rapidement un des personnages de série française le plus populaire de sa génération. Dans Baron noir, il incarne le député-maire de Dunkerque à qui l'on promet le poste de la direction du PS. La France est en pleine campagne présidentielle, mais Philippe Rickwaert se salit les mains en faisant disparaître des preuves impliquant son parti. La magouille fonctionne, Joël Donfront, le trésorier de l’Office, se suicide et "le Baron noir" devient persona non grata. Il cherche alors à se venger et à retrouver un poste au pouvoir.

La saison 3 de Baron noir n'a pas du laisser les fans indemnes, tant les complots, les mensonges et les trahisons sont légion. Kad Merad excelle dans le costume de son personnage, un négociateur hors-pair, un conseiller dans les pires moments, mais aussi un homme prêt à tout pour les siens et lui-même.

> Baron Noir - Bande Annonce CANAL+ [HD]

Philippe Rickwaer, phœnix de la politique

Notre Baron noir a tiré sa révérence en 2020. Dans cette dernière saison de la série réalisée par Ziad Doueiri, Antoine Chevrollier et Thomas Bourguignon, Philippe Rickwaert au sommet de son art, passé de l'homme trahi, à l'homme de l'ombre permettant à la première femme de l'histoire du pays à être élue présidente (excellente Anna Mougladis) au conquérant, qui vise Matignon grâce aux élections régionales.

Anna Mouglalis et Kad Merad dans "Baron Noir" Crédit : Jean Claude Lother / KWAI / CANAL+

Philippe Rickwaert est fascinant par sa complexité et son ambivalence. Un homme dont l'humour n'est pas la qualité première, mais qui tente de faire honneur à son héritage socialiste, repoussant l'extrême-droite, tout en sacrifiant ses convictions les plus ancrées pour parvenir à ses fins. On a assisté à sa descente aux enfers, sa rédemption et on le quitte sans savoir s'il est parvenu au sommet ou s'il est tombé plus bas qu'avant. Tout cela au prix d'immenses sacrifices, de coups tordus, d'humiliations et de duels verbaux avec ses opposants, tels Michel Vidal (François Morel).

Au micro de RTL, Kad Merad confiait que son rôle dans Baron Noir ne l'a pas dégoûté du monde politique : "Il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres non. Je ne comprends pas la politique, donc cette série ne m'a pas dégoûté mais ne m'a pas non plus donné envie".