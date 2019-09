Audrey Fleurot et Didier Bourdon en couple dans "Jo"

publié le 16/09/2019 à 13:10

Audrey Fleurot et Didier Bourdon en couple dans "Jo"

C'est l'une des pièces à ne pas manquer en cette rentrée théâtrale ! Jo, l'oeuvre d'Alec Coppel, se jouera sur les planches du Théâtre du Gymnase à partir de ce jeudi.

La comédie policière écrite en 1958 avait d'abord pour titre The Gazebo. Jouée à Broadway, elle a rencontré un vif succès à l'époque. Elle a ensuite été adaptée au cinéma par Claude Magnier en 1971 avec Louis de Funès, Claude Gensac, Bernard Blier et Michel Galabru dans les rôles principaux.

La version 2019 de Jo est signée Benjamin Guillard, à qui l'on doit notamment la mise en scène de Réparer les vivants d’Emmanuel Noblet en 2016. Sur scène, vous retrouverez Audrey Fleurot, Didier Bourdon et Dominique Pinon.

"Jo" d'Alec Coppel, avec Audrey Fleurot, Didier Bourdon et Dominique Pinon

Jo raconte l'histoire d'Antoine Brisebard incarné par Didier Bourdon. Auteur comique à succès, il est victime de Jo, un dangereux maître-chanteur qui menace de dévoiler le passé sulfureux de son excentrique femme, Sylvie, jouée par Audrey Fleurot. Le mari échafaude alors un plan pour l’éliminer, mais le soir fatidique n’ose pas tirer. Et pourtant le coup part ! Un cadavre trône dans le salon !

Avant d’avoir le temps de dissimuler le corps dans le jardin sous les fondations béantes d’une œuvre contemporaine, et gigantesque de surcroît (une grenouille rose et jaune de cinq mètres de haut), toute une suite d’individus plus farfelus les uns que les autres va s’entrecroiser, mettant ainsi en péril l’enfouissement des traces du meurtre.

Survient alors l’inspecteur Ducros sous les traits de Dominique Pinon qui ne tarde pas à révéler qu’un certain Jo a été retrouvé assassiné loin du domicile des Brisebard. Antoine se demande alors qui il a bien pu tuer ? Il devra dépenser des trésors d’ingéniosité pour dissimuler le corps aux yeux de la police et de son entourage qui ne cesse d’aller et venir.

> "Jo" - Bande-annonce

Jo d'Alec Coppel, à partir du 19 septembre au Théâtre du Gymnase (Paris 10). Du mercredi au samedi à 21h. Matinée le samedi à 16h.

