publié le 11/09/2020 à 08:23

À l'écran, Caroline Proust a incarné pendant huit saisons le commandant Laure Berthaud dans la série Engrenages (dernière saison en cours de diffusion sur Canal+). Mais à la ville, elle garde encore, même plusieurs mois après la fin du tournage, certains réflexes de policière. Mercredi 9 septembre, alors qu'elle se promenait dans le XVIème arrondissement, elle a arrêté un voleur à la tire. Un moment qu'elle raconte au micro de RTL.

"Il y avait une terrasse de café avec des petits paravents. C'était une rue assez calme. Derrière les paravents, 19h, tout le monde sort du bureau et va boire des coups. Il y avait un gamin accroupi par terre je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Je le vois et je vois sa main derrière qui était en train d'essayer de faire les poches du sac à dos posé au sol. Je suis allée le voir et je lui ai dit : 'Tu t'arrêtes tout de suite.' Et il est parti. Puis j'ai dit à la dame : 'Ne laissez pas votre sac par terre parce que là il était en train de vous faire les poches.'"

"Je sais que je ne suis pas flic. Je fais très attention à ça. Mais c'est vrai que j'ai des réactions maintenant qui sont des réactions policières", tempère-t-elle.

Ces réactions sont dues à ces années à jouer le commandant de police à la télévision, mais aussi à la formation qu'elle a suivie pour donner du crédit à son rôle, qu'il soit le plus vrai possible. "Je suis allée à l'école de police, j'ai fait du tir, des planques avec les flics. J'ai travaillé !"

Auparavant, Caroline Proust avait déjà joué une flic au cinéma. C'était dans Le Cousin d'Alain Corneau.