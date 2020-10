"Emily in Paris" : un compte Instagram détourne la série et l'intègre dans "Parasite"

publié le 21/10/2020 à 13:03

Emily in Paris, série Netflix avec Lily Collins dans le rôle principal, continue d'être un phénomène. Mettant en scène une Américaine dans un Paris rempli de clichés, le show de Darren Star (Sex and the City, Beverly Hills 90210) séduit, horripile et fascine.

À tel point que deux internautes ont décidé de créer un compte Instagram parodique d'Emily In Paris en détournant les images de la série pour les inclure dans l'univers de Parasite, le long-métrage de Bong Joon-ho, multirécompensé.

Mark Jacobs et Russell Brown, les créateurs d'Emily in Parasite, expliquent ainsi au média américain Entertainment Weekly : "C'est la chose la plus stupide qu'on a créée. C'est le style d'Emily d'imposer son point de vue américain dans un film d'horreur coréen. Une Américaine blanche à l'étranger qui travaille dans une entreprise de marketing, qui essaye de réussir en tant qu'influenceuse, dont c'est le but ultime, c'est aussi cela l'horreur".

Un compte Instagram parodique donc, mais qui réunit et dénonce les thèmes abordés dans la série Netflix et le film sud-coréen : les réseaux sociaux, le luxe et cette obsession de devenir populaire, virtuellement.

"En fin de compte, nous vivons des moments de plus en plus difficiles, pour beaucoup plus que d'autres. Nous sommes simplement heureux de faire sourire les gens sur quelque chose de vraiment stupide et sans conséquence, ce qu'on essaye de faire pour tout le monde. Et aussi, n'oubliez pas d'aller voter", concluent Mark Jacobs et Russell Brown.