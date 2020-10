"Emily in Paris" (Netflix) : les 31 scènes qui feront hurler les Parisiens

Chanter Edith Piaf dans le jardin des Tuileries ? So French, so Paris...

Le Français ne se douche pas non plus. Mais c'est par romantisme.

... et de buveur. On ne compte plus le nombre de verres de vin par épisode

Un agent immobilier qui vous attend à votre arrivée et porte vos bagages ? Really ?

publié le 05/10/2020 à 16:30

Ça y est Emily in Paris est depuis quelques jours sur Netflix et les Français se sont dépêchés de jeter un œil aux 10 épisodes de cette saison 1. Insupportable mais addictive cette série du créateur de Sex and the City a bien sûr été ressentie très différemment d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. La réaction française était telle qu'elle a inspiré une journaliste du New York Times, pressée de dire que les Français trouvait Emily in Paris "ridicule".

Oui la série est pleine de clichés, oui elle fait bondir les Parisiens, mais de là à faire passer les Français pour des peine-à-jouir incapables de profiter d'un plaisir coupable acidulé, il ne faudrait pas exagérer...

Nous avons donc décidé de compiler dans le diaporama ci-dessus, les scènes les plus improbables, les plus clichées, les plus caricaturales (et parfois les plus drôles) d'Emily in Paris. Un diaporama à regarder en écoutant Magnifique de Juniore, Amour dans le Motu de La Femme, Hit Sale de Thérapie Taxi ou une intégrale d'Edith Piaf, histoire de coller aux choix musicaux de la série.

Des cigarettes, des dragueurs, du vin, des crêpes, des bérets, du vin, des Français lourds mais charmants, de la mode, du luxe, des viennoiseries et du vin... Préparez-vous à une avalanche de symboles dignes des plus belles boutiques de souvenirs de l'avenue de Rivoli !