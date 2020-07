"Divorce Club", "Été 85"... Les sorties cinéma du 14 juillet 2020

publié le 14/07/2020 à 09:45

Dans les salles ce mardi 14 juillet, le très attendu Divorce Club de et avec Michaël Youn. Une farce hilarante et tendre sur le célibat, dans laquelle un groupe de cœurs brisés tente de retrouver goût à la vie.

Après 5 ans de mariage, Ben (Arnaud Ducret) découvre que son épouse le trompe en public. Fraîchement séparé et rejeté par ses amis, il est de plus en plus déprimé jusqu'à sa rencontre avec Patrick (François-Xavier Demaison), un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose de s'installer chez lui.

"On a tous envie quand on commence à galérer dans la séparation de se retrouver avec des copains et des copines, un club aussi régressif où on va pouvoir continuer à vivre une vie d'ado, mais avec des moyens d'adulte", explique le réalisateur Michaël Youn à RTL. Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison ou encore Audrey Fleurot sont au générique de Divorce Club, une comédie irrésistible.

> DIVORCE CLUB - Bande-annonce

Été 85 de François Ozon raconte la rencontre entre deux garçons, Alexis (Félix Lefebvre) et David (Benjamin Voisin) pendant un été en Bretagne. Une romance qui va virer au drame, un film charnel et nostalgique sur une jeunesse envolée. "Le temps fait qu'on ne garde presque que les choses heureuses comme des madeleines de Proust qui réveillent vos souvenirs. C'est les périodes des premières fois pour beaucoup de gens de ma génération qui ont 50 ans aujourd'hui, donc forcément ça réveille des souvenirs heureux et nostalgies", explique François Ozon à RTL.

> ÉTÉ 85 - Bande-annonce