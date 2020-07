Dominique Farrugia livre ses secrets sur le film "Bis"

publié le 13/07/2020 à 10:54

En 2015, Dominique Farrugia produit et réalise Bis avec Kad Merad (Patrice) et Franck Dubosc (Éric). Une comédie sur la famille et les regrets.

Imaginez qu'un soir avec votre meilleur ami, vous avez un peu trop bu et vous vous imaginez soudain avoir vécu une vie totalement différente de ce qu'elle est. "J'aimerais faire un film où on peut dire que la vie est un brouillon qu'on ne peut pas remettre au propre. Et puis le sujet continue de tourner dans ma tête. Et puis j'ai envie de parler de mon père, de ma mère, et j'ai envie de parler du petit restaurant qu'ils avaient (...) J'étais heureux de me replonger dans une époque que j'aimais : les années 80", confie Dominique Farrugia.

Une chute dans l'escalier dans la cave et voici Éric et Patrice de nouveau au lycée, sauf qu'ils se voient avec leur corps et leur mentalité d'adulte. "Ce sont les années qui m'ont vu grandir, où j'ai découvert le rock, où je me baladais avec mes potes qui sont toujours là. J'en ai beaucoup parlé de ce film", poursuit le réalisateur.

> BIS Bande-annonce