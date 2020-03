publié le 18/03/2020 à 13:57

"Morning Live, l'émission qui réveille tes voisiiiiins !". Voici la rengaine culte qu'entonnait dans un mégaphone l'animateur Michaël Youn. Après avoir hurlé sur des policiers, des clients de sexshop ou encore sa propre compagne qui dormait tranquillement pour amuser la galerie et les téléspectateurs, le comédien revient à la télévision pour s'excuser. Ça sera sur M6 pour une émission rebaptisée Morning night, clin d’oeil évidemment à l'émission matinale diffusée entre 2000 et 2003.



Diffusé en prime-time à partir de la fin mars, l'émission comportera de nombreuses séquences pour revivre l'ambiance du Morning Live. Michaël Youn a notamment retrouvé son ex-petite amie Juliette Arnaud pour s'excuser habillé en ange. Des excuses (aussi bruyantes que ses anciens crimes) qui amusent, provoquent ou enragent. "T'as pas des gens à faire chier avec qui t'es marié", lui lance par exemple Juliette Arnaud surprise au beau milieu de la rue par l'animateur. Une pique violente mais sans doute amusée.

Dans le 1er numéro de l'émission, les invités seront Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot et Claudia Tagbo (tous à l’affiche du nouveau film de Michael Youn Divorce Club) mais aussi Philippe Lacheau. Et pour le 2e numéro, il réunira Jamel Debouzze, Isabelle Nanty, Jary, Jenifer et Bigflo et Oli.

