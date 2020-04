publié le 11/04/2020 à 17:00

Depuis quelques jours, François-Xavier Demaison et d’autres acteurs appellent des personnes âgées isolées chez elles pour discuter et lutter contre la solitude, un moment d’échange tout particulier. "C’est une petite part par rapport à l’action extraordinaire des soignants", raconte François-Xavier Demaison dans Le Journal Inattendu samedi 11 avril.

Face au coronavirus et au confinement, ces moments d'échanges sont importants. Une idée venue d’Elsa Zylberstein, "qui a contacté la mairie de Paris qui a été assez extraordinaire puisqu’ils nous ont fourni des listings de personnes isolées qu’avait l’association Paris en compagnie (...). On apporte certes un peu de distraction, mais eux nous apportent énormément d’échanges, de richesses, c’est un moment privilégié", dit François-Xavier Demaison.

Il rajoute : "Beaucoup de personnes sont veufs ou veuves et donc forcément parlent beaucoup de leur conjoint disparu. Et c’est très très émouvant ce voyage comme ça dans le temps, dans leurs sensations, dans leurs émotions. Au bout d’une demi-heure on s’aperçoit qu’on a énormément de points communs, en fait", raconte l'acteur.