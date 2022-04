D'où vient le terme "blockbuster" et pourquoi est-il utilisé dans le cinéma ?

Autant vous le dire tout de suite ce terme qu’on utilise pour qualifier les gros films d’action avec effets spéciaux à volonté et qui sortent généralement pour les vacances d’été ou de Noël n’a rien à voir avec le cinéma. Même si quand ce terme a été utilisé pour la première fois, le cinéma existait déjà.

La première fois qu’il a été employé c’était le 29 novembre 1942 dans le magazine Time, dans un article qui relatait comment les Alliés cherchaient à affaiblir l’Italie fasciste en bombardant des cibles industrielles stratégiques. Et les bombes utilisées pour ces missions aériennes, le journaliste les avait surnommées des "blockbusters", car leur puissance permettait de détruire un pâté de maisons entier.

"Détruire" qui se dit "bust" en anglais et "pâté de maison" qui se dit "block" en anglais. Les deux réunis, ça donne "blockbuster". Un terme spectaculaire qui entre peu à peu dans le langage américain comme la métaphore de quelque chose de choquant, d’explosif qui littéralement nous souffle quand on l’apprend. Et c’est en 1950 que le cinéma s’en empare.

Le blockbuster et le cinéma

Le journal anglais Daily Mirror publie une critique de Samson et Dalila, un péplum gigantesque de Cecil B. DeMille. L'article prédit que ce film est un blockbuster qui va exploser le box-office lors de sa sortie en salles. Mais le traumatisme Hiroshima et Nagasaki est encore frais et le monde du cinéma rechigne à généraliser l’emploi de ce terme. Il faudra attendre le 20 juin 1975 pour que le terme "blockbuster" se généralise avec la sortie d’un film qui va cartonner : Les Dents de la mer de Steven Spielberg, qui va dévorer le box-office à la surprise générale !

