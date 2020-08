Crédit : JAPAN POOL VIA JIJI PRESS / JIJI PRESS / AFP

publié le 13/08/2020 à 17:21

C'est une maladresse qui n'est pas passée inaperçue. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a rendu hommage aux victimes des bombardements d'Hiroshima le 9 août dernier, pour le 75e anniversaire de la tragédie qui a fait 140.000 morts. Problème, trois jours plus tard pour la commémoration de ceux de Nagasaki, le Premier ministre a prononcé pratiquement le même discours.

Comme le rapporte le Mainichi Shimbun, l’un des journaux les plus connus au Japon, relayé par Ouest-France, une application de plagiat a révélé que les deux discours étaient similaires à 93%. Selon les victimes des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, ce triste double anniversaire historique aurait mérité des discours personnalisés.

Le Premier ministre a presque lu les mêmes phrases, à l'exception d'un des onze paragraphes, un peu plus remanié dans la forme. Il a été épinglé pour ce manque d'égard aux victimes et on lui a reproché de ne pas avoir respecté ces cérémonies de commémoration.

Il a juste changé le mot Hiroshima par Nagasaki. C'est un manque de respect pour les survivants de la bombe atomique Un des survivants japonais des bombardements atomiques.





Le 9 août dernier, Shinzo Abe s’est en effet recueilli et a pris la parole pour les 75 ans de la bombe atomique à Nagasaki en prononçant les mêmes mots que trois jours plus tôt à Hiroshima. Cette copie presque conforme a été vivement dénoncée par les survivants des bombardements meurtriers.

"C’est toujours le même discours, chaque année. Il a juste changé le mot Hiroshima par Nagasaki. C’est un manque de respect pour les survivants de la bombe atomique", a ainsi dénoncé l’un d’entre eux, alors que d’autres en profitent pour critiquer l’inaction de Shinzo Abe concernant le désarmement nucléaire. Du côté du gouvernement, l’entourage du Premier ministre s’est défendu, expliquant qu’une telle situation était "inévitable".