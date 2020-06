"Pretty Woman" : 4 anecdotes que vous ignorez peut-être sur le film culte

publié le 22/06/2020 à 19:48

Avant de démarrer la lecture de cet article, il est fortement conseillé d'écouter en même temps Pretty Woman de Roy Orbison. Un titre culte associé pour toujours à la comédie romantique avec Julia Roberts et Richard Gere. Sorti en 1990, le film de Garry Marshall est diffusé ce 22 juin sur M6 à 21h05 pour un délicieux moment.

Dans le Los Angeles des années 90, Edward, riche d'hommes d'affaires s'ennuie à une soirée mondaine. Il décide de prendre la poudre d'escampette et rencontre Vivian, prostituée sur Hollywood Boulevard. Edward décide de rentrer à son hôtel avec Vivian et ce qui ne devait durer qu'une nuit dure bien plus. Difficile de ne pas oublier ce synopsis et ce duo emblématique du cinéma, que les spectateurs et les spectateurs ont pu retrouver dans une autre comédie des années 90 : Just Married (ou presque).

30 ans après sa sortie en salles, Pretty Woman continue de séduire, émouvoir et passionner le grand public. Mais quels sont les secrets du tournage que vous pouvez encore ignorer ? Avant de (re)voir l'histoire de Vivian et Edward, partez à la découverte des anecdotes de leur histoire.

> Pretty Woman (1990) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

1. Au départ, la fin devait être plus sombre

On a du mal à y croire et pourtant Pretty Woman devait se terminer par la mort par overdose de Vivian, comme le précise Vanity Fair. Vivian devait mourir dans le bus la menant à Disneyland avec son amie Kit (Laura San Giacomo), après sa semaine passée avec Edward. Mais, Pretty Woman ayant été vendu à Disney, cette fin tragique a été balayée par le studio, ce qui a permis à Gary Marshall de le transformer en happy end à la manière d'un conte de fées, sans aucune trace de drogue.

2. Al Pacino et Michelle Pfeiffer devaient avoir les rôles

Au départ, Al Pacino et Michelle Pfeiffer, le duo de Scarface, devaient incarner Edward et Vivian. Tous les deux ont décliné. "Cela aurait été certainement un film différent si Al Pacino et Michelle Pfeiffer avaient eu les rôles. On aurait pu être plus proches du scénario original et peut-être ne pas avoir de fin heureuse. Mais, l'alchimie entre Julia et Richard était tellement palpable aux auditions, qu'elle l'a été dans le film. On ne pouvait vraiment pas faire autrement, car ils étaient faits pour ces rôles", explique le scénariste J.F. Lawton à Vanity Fair. "Ils ont apporté un tel charme et une telle gentillesse au film, que je ne pense pas que le public aurait apprécié une fin sombre, et cela n'a pas fait de mal que je sois de l'école des fins heureuses", expliquait le réalisateur Gary Marshall.

3. Une scène culte a tourné à la catastrophe capillaire

La scène emblématique du bain de Vivian écoutant à fond Kiss de Prince a en réalité tourné au désastre pour l'actrice. Comme elle l'expliquait au média américain The Hollywood Reporter en 2015 : "Ce dont je me souviens à propos de cette baignoire, c'est que mes cheveux étaient teints en rouge et à cause du détergent utilisé pour les bulles, à la fin de la journée, toute ma couleur avait disparu (...) À cause de cette scène de la baignoire nous avons eu une urgence pour la couleur de mes cheveux à 10 heures du soir".

Julia Roberts dans "Pretty Woman" Crédit : capture d'écran YouTube

4. Un bijou sous haute protection

Avant de se rendre à leur soirée, Edward offre un collier à Vivian. Sachez que ce collier valait 250.000 dollars. Il était si précieux qu'une équipe de sécurité était présente pendant tout le temps du tournage pour s'assurer qu'il n'arriverait rien au bijou.

Edward (Richard Geere) et Vivian (Julia Roberts) avant d'aller à la soirée de gala Crédit : capture d'écran YouTube