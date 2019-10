Jennifer Lawrence s'est mariée ce weekend à Rhode Island

publié le 20/10/2019 à 19:15

L'actrice américaine et son petit-ami, le marchand d'art new-yorkais Cooke Maroney, se sont mariés ce samedi 19 octobre, a rapporté le média américain People. Près de 150 invités, dont plusieurs stars comme Adele, Cameron Diaz ou encore Nicole Richie, étaient conviés.

La cérémonie s'est déroulée dans la ville de Newport, à Rhode Island, dans un hôtel particulier construit en 1894 par le célèbre architecte américain Richard Morris Hunt. Il a été inspiré par le pavillon de chasse de Louis XIII à Versailles.

Cette dernière était vêtue d'une robe de la marque Dior dont elle est l’égérie depuis 2012. De nombreuses stars étaient conviées parmi le parterre d'invités, comme Emma Stone, Kris Jenner, Adele, Nicole Richie, Cameron Diaz ou encore Amy Schumer.

Les jeunes mariés sont en couple depuis juin 2018 et se sont fiancés en mai 2019. Récemment, J.Law avait déclaré, dans le podcast "Naked with Catt Sadler", que Cooke Marooney était "la meilleure personne" qu'elle ait jamais rencontré. "Je me sens très honorée de devenir une Maroney", avait-elle ajouté.