Un spin-off de "How I Met Your Mother" en préparation avec Hilary Duff

publié le 22/04/2021 à 17:34

La série à succès How I Met Your Mother aura bel et bien une suite. La plateforme de streaming Hulu a commandé un spin-off intitulé How I Met Your Father avec Hilary Duff dans le rôle principal.

Diffusé entre 2005 et 2014, How I Met Your Mother suit le personnage de Ted Mosby, interprété par Josh Radnor, qui raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère dans les années 2000. Basé sur le même principe How I Met Your Father suit cette fois-ci une femme, Sophie, elle aussi entourée de sa bande d'amis. Elle raconte alors à son fils la façon dont elle a rencontré son père en 2021, à l'heure où les applications de rencontre sont monnaie courante, rapporte Variety.

C'est Hilary Duff qui incarnera Sophie, un rôle qu'elle dit avoir hâte d'incarner. "En tant que grande fan de How I Met Your Mother, je suis honorée et même un peu stressée que Carter et Craig me fassent confiance pour la suite de leur bébé", a confié l'actrice. Pour l'heure, la production n'a pas encore précisé si cette suite sera liée à la série originale. Toutefois, ce spin-off suivra le même fil rouge puisque les Carter Bays et Craig Thomas, les créateurs de How I Met Your Mother, seront les directeurs exécutifs de cette nouvelle série.

Ce spin-off devrait être bientôt diffusé sur la plateforme Hulu aux États-Unis, selon Allociné, qui ajoute que How I Met Your Father devrait vraisemblablement être disponible en France sur Disney +, puisque le groupe est désormais l'actionnaire majoritaire d'Hulu.