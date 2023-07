Comment Omar Sy s'est transformé en papa de choc dans "Demain tout commence"

Après l'immense succès de Intouchables en 2011, en parallèle de ses rôles en France, Omar Sy fait carrière de l'autre côté de l'Atlantique. Il apparaît en mutant dans X-men : Days of Futur Past, joue aux côtés de Chris Pratt dans Jurassic World et dans Inferno, le troisième épisode de la saga Da Vinci Code avec Tom Hanks.

Ces superproductions lui prennent beaucoup de temps. L'acteur décide alors de s'installer avec sa famille à Los Angeles pour vivre le rêve américain. Cette distance lui permet aussi d'échapper à la pression médiatique et à ses enfants de grandir dans le calme et la tranquillité.



En France, ses choix de films sont donc plus rares et évoquent en creux sa vie de citoyen, d'homme et de père de famille. Hugo Gélin saisit l'occasion. En 2016, il lui propose d'incarner le rôle principal dans son nouveau film Demain tout commence, une réadaptation de la comédie mexicaine Ni repris, ni échangé, réalisé par Eugenio Derbez et sortie en 2013.



Comédie douce-amère

Omar Sy y joue le rôle de Samuel, un fêtard qui voit débarquer dans sa vie la petite Gloria. Ce bébé de quelques mois est sa fille, née d'une aventure d'un soir.

Malgré lui, il assume ses responsabilités et et élève sa fille seul pendant huit ans, change de vie, tout en faisant face aux difficultés de père. Jusqu'au jour où la mère de l'enfant (Clémence Poésy) réapparaisse et fasse valoir ses droits. C'est le début d'une bataille parentale et juridique.

Avec ce film, Hugo Gélin a tenu à rendre hommage à sa grand-mère, Danièle Delorme, aujourd'hui décédée, qui avait souvent l'habitude de répéter "Demain tout commence" pendant les périodes sombres.

"C'était très important pour moi de mélanger l'humour et l'émotion, et de pouvoir faire rire dans des scènes qui sont compliquées", confie le réalisateur.

