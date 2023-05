Tom Hanks s'insurge contre la réécriture des livres jugés offensants

En marge de la promotion de son tout premier roman The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, Tom Hanks s'est insurgé contre la réécriture des classiques aux contenus perçus comme offensants. L'acteur américain affirme que rendre politiquement correct un ouvrage ancien s'inscrit dans une logique infantilisante.

Dans un entretien accordé la BBC, Tom Hans a déclaré être "de l'avis que nous sommes tous de grandes personnes. Ayons foi en notre acuité et notre intelligence au lieu de laisser quelqu'un décider de ce qui pourrait ou non nous offenser".

En 2020, l'ouvrage Les dix petits nègres d'Agatha Christie a lui aussi été remanié et rebaptisé Ils étaient dix car jugé négrophobe. Ce n'est pas la première fois que les textes de l'autrice font l'objet d'une modification. Charlie et la chocolaterie et Matilda de Roald Dahl ont été légèrement remaniés pour rendre les œuvres plus inclusives.

"Laissez-moi décider de ce qui m'offense et de ce qui ne m'offense pas. Je m'opposerais à la lecture de tout livre, quelle que soit l'époque, portant la mention 'abrégé pour tenir compte des sensibilités modernes'".

