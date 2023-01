Cinéma : l'actrice italienne Gina Lollobrigida est morte à l'âge de 95 ans

Crédit : Jean Baptiste Lacroix / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Elle a longtemps été considérée comme la plus belle femme du monde. La comédienne italienne Gina Lollobrigida est décédée à l'âge de 95 ans, a annoncé lundi 16 janvier sa famille à l'agence de presse ANSA. Gina Lollobrigida s'était fracturé le fémur en tombant à son domicile romain en septembre et avait dû être opérée. "Adieu à une diva du grand écran, protagoniste de plus d'un demi-siècle d'histoire du cinéma italien. Son charme est éternel. Ciao Lollo", a tweeté le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano.

Née le 4 juillet 1927 dans le petit village de Subiaco, au cœur des Abruzzes, dans une famille modeste qui s'est ensuite installée à Rome, l'ancienne sex-symbol avait été révélée en 1952 dans Fanfan la tulipe, au coté de Gérard Philipe, du réalisateur français Christian-Jaque. Elle partagera tout au long des années 1950 la vedette avec les plus grands acteurs, notamment Anthony Quinn, dans Notre-Dame de Paris, en 1956, mais aussi Frank Sinatra, Sean Connery, Marcello Mastroianni ou Humphrey Bogart.

Gina Lollobrigida tournera jusqu'en 1962 aux États-Unis puis finira par rentrer en Italie, n'apparaissant qu'occasionnellement au cinéma et à la télévision. Dans les années 1970, "la Lollo" prendra beaucoup de recul avec Hollywood et plus généralement avec le cinéma, se tournant un temps vers la photographie, puis vers la sculpture, à laquelle elle se consacrera entièrement à partir du début des années 1980.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info