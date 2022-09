L'actrice Louise Fletcher, l'infirmière de "Vol au-dessus d'un nid de coucou", est morte

Crédit : DAVID LIVINGSTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

L'actrice américaine Louise Fletcher, Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, est décédée en France à l'âge de 88 ans, ont rapporté vendredi des médias américains. Louise Fletcher, qui avait deux fils, est décédée chez elle, à Montdurausse dans le Sud de la France, selon Variety et Deadline, citant des sources dans son entourage.

Née le 22 juillet 1934 à Birmingham, en Alabama (États-Unis), Louise Fletcher avait utilisé la langue des signes pour remercier ses parents tous deux sourds en recevant son Oscar. Son rôle le plus marquant a été celui de l'infirmière Mildred Ratched dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, dont le personnage principal était interprété par Jack Nicholson et qui lui a également valu le Golden Globe et le BAFTA de la meilleure actrice.

Elle a ensuite joué dans des films comme The Player de Robert Altman ou L'Exorciste 2.

