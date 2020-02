publié le 12/02/2020 à 19:21

Le fonctionnement des Césars attaqué par les personnalités du cinéma français. Dans une tribune publiée par Le Monde, près de 400 individus du milieu cinématographique, dont Omar Sy, Marina Foïs ou encore Leïla Bekhti, ont réclamé à l'Académie "plus de démocratie et moins d'opacité".

Parmi les signataires, Louis-Julien Petit, réalisateur et également membre de l'Académie des Césars. Invité de RTL Soir, lui aussi demande une réforme en profondeur de la gouvernance de l'Académie. "J'aimerais demander à Alain Terzian, le président de l'Académie, de donner publiquement la liste des membres de l'Académie car, en tant qu'association de la loi 1901, il y a des comptes à rendre aux membres de l'association", a-t-il déclaré.

Le réalisateur affirme qu'il ne sait pas "réellement" qui sont les plus de 4.500 membres de l'Académie. "Je veux me battre pour un système plus juste et pour plus de transparence, notamment sur les votes. Connaître le nombre de membres nous permettrait de rendre public les résultats, de donner des pourcentages", a affirmé Louis-Julien Petit.

Isabelle Adjani a signé la tribune

Le réalisateur a également affirmé que la célèbre actrice primée par cinq Césars Isabelle Adjani s'était jointe au mouvement et avait signé la tribune. "C'est quelque chose qui est important parce que c'est une immense actrice, cinq Césars quand même, c'est un appel", a-t-il affirmé.

Louis-Julien Petit n'a pas appelé à boycotter la cérémonie, qui se tiendra le vendredi 28 février prochain. "Libre aux personnalités, invités, témoins, de regarder cette cérémonie ou d'y assister. Moi j'aimerais, pour un futur, donner à la jeune génération qui regarde cette cérémonie une image un peu plus ouverte, moins élitiste", a déclaré le réalisateur.