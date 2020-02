Bigard sur RTL : "les César, ça me gave"

publié le 22/02/2020 à 16:30

Invité de On refait la télé sur RTL, Jean-Marie Bigard s'est laissé aller à un coup de gueule contre la cérémonie des César, qui aura lieu le 28 février. "Comme je suis un électron libre qui ne fait partie d'aucune famille, surtout pas celle du cinéma, ça me gonfle de voir des gens se décerner des récompenses entre eux. Les César, ça me gave", s'est emporté le célèbre humoriste, qui a aussi jugé que l'incontournable événement du cinéma français "zappait le public".

Celui qui est aussi acteur et réalisateur en a profité pour régler ses comptes avec les Molières, où il y a une catégorie "humour". "J'y étais considéré comme un clown piteux. Moi je leur dis que j'ai fait 4 millions de spectateurs, que j'ai été le premier à faire Bercy, le seul et l'unique à faire le Stade de France."

"En 34 ans de carrière, je n'ai jamais été nominé (sic). J'ai été volontairement ignoré alors je ne vois pas pourquoi j'irais assister à ce genre de cérémonies", a conclu l'humoriste.