Après le succès de La Raison d’Aymé en 2018, Isabelle Mergault est de retour sur les planches du Théâtre des Nouveautés avec sa nouvelle pièce : Elle & lui ! Dans cette comédie, dont la mise en scène est signée Christophe Duthuron, l'auteure donne la réplique à Laurent Gamelon, Philippe Vieux, Jean-Louis Barcelona et Rémy Roubakha. La pièce raconte l'histoire d'une femme mariée, qui va se retrouver confrontée à une situation inattendue : son ex-mari revient… et il a changé de sexe !

L'histoire : Même si Ron (Laurent Gamelon) est un passionné de voitures au-delà du supportable, que son épouse Patricia (Isabelle Merguault) n’en peut plus d’être une femme au foyer et que leur fils Gildas (Jean-Louis Barcelona) est un vieux garçon qui ne pense qu’à manger, on peut dire que ce trio forme la famille idéale. Jusqu’au jour où Jeanne frappe à la porte en se jetant dans les bras d’une Patricia qui ne semble pas la reconnaître. Et pour cause, cette Jeanne n’est autre que Jean (Philippe Vieux), son ancien mari...

Jean n’avait qu’un seul rêve : devenir chanteuse. Chose faite. Après une opération, un traitement hormonal et des cours de chants, Jean s’est métamorphosé en Jeanne, sublime chanteuse de cabaret, honteusement exploitée par Tony (Rémy Roubakha), son impresario mafieux. Pour fuir ce Tony qui la maltraite, Jeanne va s’incruster chez Patricia. Cette dernière la présentera à sa famille comme une vieille connaissance. Hors de question de révéler qu’elle est son ancien mari !

La cohabitation ne va pas être de tout repos… sans compter l’arrivée en force du Tony qui a pu remonter jusqu’à elle. Les choses ne sont déjà pas toujours faciles entre maris et femmes mais quand les maris se mettent à être des femmes, alors là…

Elle et lui, d'Isabelle Mergault, au Théâtre des Nouveautés à partir du 21 janvier 2020. Représentations du mardi au samedi à 21h. Matinée le samedi à 16h30 et le dimanche à 16h.

