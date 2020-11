Alain Delon à l'honneur dans RTL POP CINÉ avec Vincent Perrot

publié le 08/11/2020 à 10:00

A l'occasion de l'anniversaire d'un monstre du cinéma français nommé Alain Delon, RTL Pop Ciné vous réserve une émission toute particulière ! On reviendra sur son immense carrière au côté de Baptiste Vignol dont le livre Delon : Le Dernier Guépard sorti aux éditions Grund célèbre l'icone avec près de 200 photos. Mais qui mieux qu'Alain Delon pour parler d'Alain Delon ? C'est pourquoi Vincent Perrot vous proposera une interview exclusive du comédien réalisé par ses soins et à retrouver uniquement sur RTL dans Pop Ciné ! On testera également vos connaissances autour d'Alain Delon sur l'antenne alors inscrivez-vous dès maintenant !



Souvent boudé par le Festival de Cannes, Alain Delon a reçu une Palme d'honneur ce dimanche 19 mai Crédit : Valery HACHE / AFP

Vincent Perrot vous proposera également de rendre hommage à Sean Connery qui a nous quitté il y a une semaine maintenant. Nous reviendrons sur les plus grands moments de sa carrière afin de se souvenir au mieux de celui qui ne voulait pas rester Bond.

"Les incorruptibles" de Brian De Palma avec Kevin Costner, Sean Connery et Robert De Niro Crédit : Flash Pictures

