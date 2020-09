publié le 20/09/2020 à 12:52

RTL Pop Ciné, c’est le nouveau magazine-jeu explosif du cinéma sur RTL ! Chaque dimanche de 14h à 15h30, Vincent Perrot vous emmène dans l’univers du cinéma de façon ludique avec des jeux, des cadeaux, des interviews exclusives, des chansons mythiques de film, des grands films populaires !

Vincent Perrot et Stéphane Boudsocq vont s'affronter dans un duel épique à propos des films Lux Aeterna de Gaspard Noé et le poignant Blackbird de Roger Michell.



J irai mourir dans les Carpates

En ce dimanche 20 septembre, à l'occasion de la sortie de son film J'irai mourir dans les Carpates Antoine De Maximy nous racontera ce drôle de J'irai dormir chez vous au pays des vampires !

Antoine De Maximy

> J'irai mourir dans les Carpates - Bande-annonce

Enfin avec le biographe Jean-Jacques Jelot-Blanc,nous rendrons hommage au grand Bourvil qui s'éteignait il y a 50, le 23 septembre 1970.

à cette occasion, l'un d'entre vous gagnera le Hors Série Bourvil, comique au cœur tendre édité par La Voix Du Nord.

Hors Série Bourvil comique au coeur tendre - la voix du nord

Le coup de cœur de Vincent

I Shouldn't Be Telling You This le nouvel album de Jeff Goldblum ! vous le connaissiez acteur, découvrez le crooner !

JEU

Cette semaine, on vous fait gagner des tablettes Facilotab



tablette Facilotab

et notre iconique Montre RTL !



Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr



