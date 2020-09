publié le 27/09/2020 à 13:30



RTL Pop Ciné, c’est le nouveau magazine-jeu explosif du cinéma sur RTL ! Chaque dimanche de 14h à 15h30, Vincent Perrot vous emmène dans l’univers du cinéma de façon ludique avec des jeux, des cadeaux, des interviews exclusives, des chansons mythiques de film, des grands films populaires !

Michael Lonsdale

Vincent Perrot reviendra sur la carrière de Michael Lonsdale et notamment sur son expérience de tournage dans Moonraker qu'il lui racontait le 14 octobre 2012 dans une émission spéciale James Bond à l'occasion de la sortie du film Skyfall.



Jean-Claude Carrière accepte son Oscar d'honneur à Los Angeles en 2015. Crédit : Chris Pizzello/AP/SIPA

Le grand scénariste Jean - Claude Carrière honoré par un Oscar en 2015 fait l'objet pour la 1ère fois de sa carrière, d'un mois de rétrospective à la cinémathèque Française de Bercy,en parallèle à son cinéaste de prédilection Luis Bunuel.

Le duel

Vincent Perrot et Stéphane Boudsocq vont s'affronter dans un duel épique !

Cette semaine Vincent défend le films Les trois jours du Condor de Sideny Pollack avec Robert Redford à l'occasion de sa re sortie sur les écrans en version restaurée 4K et Stéphane vous convaincra d'aller voir absolument Bille le magnifique documentaire de James Erskine consacré à Billie Holiday.



Jeu

Cette semaine, on vous fait gagner une machine à popcorn Popp'y® de Lagrange !

Créez du popcorn sucré ou salé à la maison ! Compact et ergonomique, l'appareil à popcorn Lagrange est le compagnon de toutes vos fêtes et soirées.

en vente sur le site : lagrange.fr.



Poppy de Lagrange

et notre iconique Montre RTL !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !



Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr



