Tarek Boudali dans RTL POP CINÉ avec Vincent Perrot

publié le 11/10/2020 à 14:00



RTL Pop Ciné, c’est le nouveau magazine-jeu explosif du cinéma sur RTL ! Chaque dimanche de 14h à 15h30, Vincent Perrot vous emmène dans l’univers du cinéma de façon ludique avec des jeux, des cadeaux, des interviews exclusives, des chansons mythiques de film, des grands films populaires !

30 jours max

à l'occasion de la sortie de 30 jours max, son 2ème film en tant que réalisateur, Vincent Perrot reçoit Tarek Boudali.

Peut-on réellement devenir un héros en 1 mois ? c'est le défi que Rayane , jeune policier plutôt trouillard et maladroit veut relever lorsque son médecin l'informe qu'il est malade et qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre....

Evidemment des places de ciné pour aller voir 30 jours max pour 4 chanceux d'entre vous !



>

Nous rejoindrons Stéphane Boudsocq, envoyé spécial de RTL au Festival Lumière à Lyon.

Cette année, le festival reçoit, entre autres, le réalisateur incontournable du cinéma américain, artiste accompli et grand provocateur du pouvoir américain depuis les années 1980, Oliver Stone qui viendra présenter son autobiographie À la recherche de la lumière (éd L’Observatoire) et qui présentera une séance exceptionnelle de la copie restaurée par Universal de Né un 4 juillet à l’Auditorium de Lyon.

Vous aurez même l'occasion de gagner ce livre !

À la recherche de la lumière

Jeu

Cette semaine, on vous fait gagner une machine à popcorn Popp'y® de Lagrange !

Créez du popcorn sucré ou salé à la maison ! Compact et ergonomique, l'appareil à popcorn Lagrange est le compagnon de toutes vos fêtes et soirées.

en vente sur le site : lagrange.fr.



Poppy de Lagrange

et notre iconique Montre RTL !

Cette année encore, RTL s’associe à Reforest’Action, pour chaque montre que vous gagnerez sur l’antenne, un arbre sera planté !

L’année dernière ce sont 2000 arbres, financés par RTL, qui ont été plantés !

RTL à l’heure de la planète !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

L'expérience cinéma se poursuit sur la page Pop Cinoche