Alain Chabat : l'acteur au casting d'une série Netflix

Alain Chabat arrive sur Netflix. L'acteur et réalisateur rejoint le casting de la série En place, réalisée par Jean-Pascal Zadi. Il devrait donc apparaitre sur nos écrans l'occasion de la sortie de la saison 2 sur la célèbre plateforme de streaming.

"On est super contents parce qu'aujourd'hui même débute le tournage de la saison 2 d'En Place, avec en exclusivité un guest hyper spécial : Alain Chabat. On est super fiers !", a annoncé Ingha Mago, membre de l'équipe créative de Netflix France. Si on ne connait pas encore le rôle exact de l'acteur âgé de 64 ans, il rejoint un large panel de comédiens tel quel Benoît Poelvoorde, Fadily Camara, Marina Foïs, Fary ou encore Panayotis Pascot.

La première saison est disponible depuis janvier 2023 sur la plate-forme. La série, racontant l'arrivée un peu accidentelle d'un éducateur de Bobigny dans la course à la présidentielle, a rencontré un vif succès dès sa sortie. Il faut toutefois s'armer d'un peu de patience, car aucune date de diffusion pour la saison 2 n'a encore été annoncée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info