Edouard Philippe, "pas obnubilé" par la présidentielle de 2027

Crédit : Frederic Petry / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

"Préparons-nous, sérieusement, méthodiquement, ensemble, pour faire gagner la France". Le président de Horizons, Edouard Philippe, a tenu vendredi, à Angers, un discours à l'occasion de la rentrée de son parti.

Face à l'inflation, la "société du travail" en train de "disparaître" et des Français "fondamentalement inquiets", l'ex-Premier ministre assure que Horizons ne saurait être "obnubilé par la perspective" de la présidentielle de 2027.

"Personne ne peut attendre quatre ans" pour mener le "triple combat" pour "la démocratie", "pour la France" et "pour la planète", a-t-il lancé l'ancien Premier ministre en clôture des journées de rentrée.

"Notre horizon ne peut pas être celui d'une simple élection, fût-elle la plus prestigieuse ou la plus importante. Notre horizon n'est pas un horizon tactique, obnubilé par la perspective d'une bataille électorale. C'est au contraire de construire un mouvement et une stratégie qui permettront de mettre en œuvre durablement la politique nécessaire au pays", a développé Edouard Philippe.

Un mot pour Borne et Darmanin

"Quatre ans pour un sprint, c'est long, quatre ans pour préparer un triple marathon, ça me paraît presque court", a ajouté le maire du Havre, en tête des sondages dans la perspective de 2027.

Dans un long discours, l'ancien Premier ministre a rendu hommage à Élisabeth Borne "qui tient en souriant, même, lorsqu'il faut serrer les dents. En essayant d'apporter un peu de rationnel au monde politique (...) qui en manque parfois".

Il a également assuré que son parti jouerait "totalement le jeu" des "rencontres de Saint-Denis" initiées par Emmanuel Macron avec les chefs de parti, même si "personne ne sait aujourd'hui ce qui en sortira".

Edouard Philippe a décrit des Français "fondamentalement inquiets". "La société du travail est en train de disparaître", parce que "travailler sérieusement ne permet plus à la plupart des gens de changer de niveau de vie et de progresser dans l'échelle sociale", a-t-il dit.

"Il y a une question sociale dans la France de 2023 comme il y avait une question sociale dans celle du XIXème", a insisté Édouard Philippe.

L'ancien Premier ministre a au passage appuyé Gérald Darmanin qui a "su trouver les mots justes pour décrire ce que les Français vivent et éprouvent au quotidien" et œuvre selon lui à éviter "que la majorité ne parle plus aux classes populaires, ou pire, à ce qu'elle continue à parler sans être entendue".

Le maire du Havre a par ailleurs dénoncé un "étau de pouvoirs impuissants" enserrés dans des contraintes "budgétaires", "juridiques" et des "procédures pointilleuses". Il a notamment plaidé pour que l'État permette une "période d'expérimentation ambitieuse" pour les collectivités locales.

"L'accord entre un maire et un préfet pourrait constituer un motif de légalité dans bien des situations", a-t-il jugé.