VIDÉO - "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" : la "nouvelle" bande-annonce du film d'Alain Chabat

"Vingt-et-un ans et demi" après la sortie d'Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, le film d'Alain Chabat, va ressortir dans les salles obscures le 5 juillet prochain, le jour de la Fête du cinéma.

Pour l'occasion, une "nouvelle" bande-annonce a été faite, sous la forme d'une publicité qui sent bon les années 80. Le film va être remasterisé en 4K, et pour cela le produit "Ciné Boost" a été utilisé : "Quand j'ai tourné Mission Cléopâtre, il y a vingt ans, les couleurs du film étaient éclatantes, vives, chamarrées. Et puis, avec le temps, et quelques passages télé, les teintes se sont délavées (…) Sa formule enrichie en oligo-éléments plonge au cœur de la pellicule d'origine, pour lui redonner tout son éclat et sa jeunesse."

Dans le communiqué de presse qui accompagne la ressortie du film, Pathé a fait savoir que "pour obtenir la meilleure qualité possible, (elle) a fait le choix de repartir des négatifs originaux non montés, répartis sur près de 300 bobines de film. Ce qui équivaut à refaire, non pas une 'simple' restauration, mais toute la post production du film, 20 ans plus tard."

Alors que le film a fait un carton au cinéma en 2002, cumulant plus de 14 millions d'entrées, celui-ci ressortira avec des places à cinq euros, "même après la Fête du cinéma".



