Alain Chabat bientôt de retour sur TF1 avec un lateshow

Une bande-annonce diffusée sur un nouveau compte Twitter appelé "Le late avec Alain Chabat", présente une nouvelle émission du soir qui sera diffusée sur TF1. Dans la vidéo, on peut voir Alain Chabat, Léa Drucker et Jamel Debbouze parodiant une séquence très connue avec le roi Charles III. Dans cette dernière, le roi est assis à une table et signe un document. Problème, le stylo semble fuir, le roi s'énerve et part en laissant sa femme signer.

Dans la bande-annonce, on voit Alain Chabat signer un document dans un décor très proche de celui de la séquence avec le roi Charles III. "Il faut que je mette midi ?", demande Alain Chabat. "23 heures, monsieur", répond Jamel Debbouze. "Et voilà, et allez, je hais ça. On est là pour signer des contrats pour un late show et les stylos ne marchent pas. Le stylo, il marche pas, il fuit !", lance Alain Chabat avant de se lever, de se faire essuyer les mains par Jamel Debbouze et de partir en laissant Léa Drucker signer le papier.

La fin de la bande-annonce se finit par un titre : "Le late show avec Alain Chabat, tous les soirs, à 23h sur TF1, à partir de bientôt". Outre la vidéo, aucun détail n'a été révélé sur le contenu de l'émission. Mais Alain Chabat est connu pour avoir présenté le "Burger Quiz", un jeu télévisé diffusé sur Canal+ et TMC en 2001, mettant en scène des personnages iconiques dans des jeux de questions burlesques. Son passé à l'animation de "Burger Quiz" laisse planer des doutes quant à l'orientation du late show de TF1.

