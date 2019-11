Conleth Hill interprète Lord Varys dans "Game of Thrones"

publié le 12/11/2019 à 18:29

C'est une affaire qui a scandalisé les fans de Game Of Thrones. Dans l'épisode 4 de la saison finale, alors que les vivants célébraient leur victoire sur l'armée des morts, un anachronisme a été repéré. Un gobelet de café avait été oublié tout près de Daenerys Targaryen.

Les fans (et les acteurs) se sont alors mis en tête de trouver le coupable une bonne fois pour toute. Sophie Turner avait alors été dénoncée par son propre mari. Elle a, par la suite, nié et accusé Kit Harington puis Emilia Clarke. Emilia Clarke a pointé du doigt Conleth Hill. Conleth Hill... a déclaré, faussement sérieux, qu'il "ne parlera qu'en présence de son avocat."

En effet, c'est lors de l'émission britannique de Channel 4, "Sunday Brunch", que l'acteur, qui avait incarné Lord Varys, a clamé son innocence. "Il aurait fallu que j’aie les bras de Mr Fantastique pour laisser le gobelet de café à cet endroit. J'ai pris une balle pour Emilia Clarke et elle m'a balancé", a-t-il déclaré. "Vous savez, il n'y a aucune preuve que c'était moi. Donc ne m'accusez pas !", a prévenu Conleth Hill avant d'ajouter : "Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat... Ce n'était absolument pas du placement de produit ! ".

L'actrice avait en effet raconté sa version des faits dans l'émission The Tonight Show : "Voici la vérité : nous avons passé une soirée ensemble avant les Emmys, et Conleth, qui joue Varys, était à côté de moi. Il m'a pris à part et m'a confié : 'Emilia je dois te dire quelque chose. Le gobelet était à moi !'".