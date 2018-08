Matthew Perry ("Friends") hospitalisé d'urgence à Los Angeles

publié le 09/08/2018 à 11:17

L'acteur américano-canadien Matthew Perry a été hospitalisé d'urgence à Los Angeles, a appris le site TMZ. Celui qui est devenu célèbre en incarnant le fameux Chandler dans la sitcom Friends a été frappé par une perforation gastro-intestinale dont on ignore l'origine. Cette affliction, qui peut être une ouverture sur le chemin digestif entre la gorge et le rectum, concerne généralement l'estomac, l'intestin grêle ou le gros intestin.



Une perforation de ce genre peut avoir plusieurs causes, "une appendicite ou une diverticulose (excroissance dans le gros intestin) par exemple ou une blessure par arme à feu ou arme blanche", rappelle TMZ.

Les représentants de Matthew Perry ont demandé au public et à la presse de respecter la vie privée de l'acteur pendant cette période de convalescence sans faire de déclaration supplémentaire quant à l'état de santé de l'acteur âgé de 48 ans.