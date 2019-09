publié le 13/09/2019 à 18:29

Manu Payet a fait ses début au micro NRJ de la Réunion, avant d'arriver à Paris, toujours avec l'antenne. Personnage de la télévision, il participe à plusieurs émissions dont On a tout essayé de Laurent Ruquier puis On va s'gêner, sur Europe 1. En parallèle, il co-écrit des sketchs pour Élie Semoun.

Il fait son tout premier one man show au Splendid, en 2007 avant de poursuivre sur sa lancée en avril 2008 au Bataclan et à l'Olympia en décembre 2008. Son spectacle est co-e´crit avec et mis en sce`ne par Philippe Mechelen, et produit par Dominique Farrugia.

Manu Payet de´marre sa carrie`re au cine´ma dans des come´dies telles que Coco, L’amour c’est mieux a` deux, ou encore Tout ce qui brille. Ensuite, il se met à la réalisation avec Situation Amoureuse : C’est complique´, tout en étant comédien dans divers projets dont Gangsterdam de Romain Levy et Budapest, pour lequel il est co-scénariste et interprète.

Il terminera la tournée de son spectacle Emmanuel à l'Olympia les 21 et 22 septembre. Sur la scène du Grand Studio RTL Humour du mois de septembre 2019, il a interprété certain de ses sketchs aux côtés de trois autres humoristes, Sandrine Sarroche, Inès Reg et Hakim Jemili.

Manu Payet dans "Le Grand Studio RTL Humour" Crédit : Fred Bukajlo / Sipa Press pour RTL

Sandrine Sarroche

L'humoriste est née à Toulon, où elle a suivi des cours de piano, de théâtre et de chant lyrique au conservatoire. Elle arrive à Paris pour terminer ses études de droit, puis elle crée son premier one woman show Je Suis Ségolène (2007), dans lequel elle narre les aventures de la coiffeuse de Ségolène Royal à travers une question : "Qu'est-ce que ça changerait pour nous d'avoir une Présidente de la République ?". Ensuite, elle présente Nos amis les pipoles au Festival d'Avignon.

L'année suivante, elle revient avec Il en faut peu pour être heureux, qui change de nom en 2016 pour devenir La Loi du Talion. Dans ses sketchs, Sandrine Sarroche s'amuse avec l'actualité. Elle l'a fait sur Paris Première à partir de 2017 avec sa chronique "Super Semaine de Sandrine Sarroche".

Jusqu'au 28 juin 2019, l'humoriste est à l'affiche du Palais des Glaces du 26 septembre 2019 au 31 décembre, avec son nouveau spectacle, mis en scène par Éric Theobald et accompagnée de la musique de François Bernheim. Dans celui-ci, elle "se raconte et livre sa vision très personnelle du féminisme", en mêlant sketchs, stand-up et chansons. Elle rejoint également l'équipe de Stéphane Bern, dans À la bonne heure sur RTL.

Sandrine Sarroche dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Fred Bukajlo / Sipa Press pour RTL

Ines Reg

Ines Reg est une humoriste de 27 ans qui s'est fait connaître grâce à ses mini-sketch qu'elle publie sur Instagram. Après une participation remarquée au Marrakech du rire, sa carrière a décollé grâce à une vidéo en particulier, hilarante, où elle répond à son copain qui lui avait proposé de sortir manger au MacDo. Elle est également membre de la troupe du Jamel Comedy Club.



Parmi ses punchlines les plus drôles qui l'ont fait passer de quelques centaines de milliers d'abonnés à un million de "follolos", elle nous offrait : "C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kévin ?", ou encore "les calculs ne sont pas bons, Kévin". RTL a fait son portrait, et elle était invitée dans les studios du Grand Studio RTL Humour.



L'humoriste joue son spectacle au théâtre Le République à partir du 14 septembre (jusqu'au 29 février 2020), tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Elle partira aussi en tournée, en commençant par la Salle Pasteur de Montpellier, le 31 janvier 2020.

Ines Reg dans "Le Grand Studio RTL Humour" Crédit : Fred Bukajlo / Sipa Press pour RTL

Hakim Jemili

Hakim Jemili a commencé le stand-up en participant à des compétitions au café-théâtre Le Paname. Il y rencontre Malcolm To The World, avec lequel il monte une équipe d'humoriste : Le Woop Gang (avec Mister V, Hugo Tout Seul, Youssoupha Diaby, Jérémie Dethelot et Mike Kenli). Ils se font une place sur Youtube grâce à leurs vidéos. Ensuite, il monte sur les planche du Montreux Festival, avant de rejoindre la télévision en tant que chroniqueur de Touche pas à mon poste ! avec Cyril Hanouna.





L'artiste présentera son tout premier spectacle à l'Alhambra le 21, 22, 23 novembre mais aussi le 21, 21, 26 et 27 décembre et le 11 et le 31 janvier. Il sera à la Cigale le 23, 24 et 25 janvier 2019.

Hakim Jemili dans "Le Grand Studio RTL Humour" Crédit : Fred Bukajlo / Sipa Press pour RTL