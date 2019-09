Qui est Inès Reg, l'humoriste qui a mis des paillettes dans sa vie grâce à Internet ?

publié le 08/09/2019 à 08:01

La fusée de sa carrière d'humoriste vient de décoller. C'est un événement rare que beaucoup de comédiens attendent toute une vie et, là, c'est à son tour. Inès Reg est dans la lumière. Grâce à un sketch improvisé et diffusé sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle joue une dispute de couple hilarante, Inès Reg, 27 ans, accède à son rêve.

Sa vidéo désormais culte avec son mari dans laquelle elle hurle "Quand est-ce que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ? Je veux des moulures au plafond !", compte désormais plus de 10 millions de vue sur les réseaux sociaux. Depuis, elle bénéficie d'une petite tournée médiatique qui lui a ouvert les portes de la "grande salle" du théâtre parisien Le République qui affiche complet pour les deux prochains mois.

"C'est incroyable ce qui se passe, hier soir avec mon passage chez Quotidien [de Yann Barthès, sa première grande interview télévisée], j'ai pu voir toute l'émotion de ma famille. J'ai des oncles qui ne m'écrivaient que rarement qui m'envoyaient des messages avec des smileys. Ils doublaient leurs mots : 'bravo, bravo" ou 'top, top !', raconte Inès Reg à RTL.fr. C'est fou ! On est très télé dans la famille. Déjà quand je suis passée au Marrakech du rire [diffusé sur M6] on a fait une soirée pizza comme d'habitude, on adore partager ces moments ensemble".

"Chic et populaire"

La jeune femme explique vouloir promouvoir un humour "chic et populaire". C'est ainsi qu'elle définit son spectacle. "on dirait un peu un thème de mariage, 'chic et populaire'. Mais c'est vraiment ça. 'Populaire', tout d'abord, parce que je veux faire rire tout le monde. Je ne veux pas être l'humoriste des filles, ou des jeunes ou d'une classe sociale... J'ai des amis qui viennent de partout et j'ai envie de tous les faire rire, déroule-t-elle de sa voix rieuse. 'Chic', aussi parce que je pense avoir un vrai propos dans mon spectacle".

Inès Reg est née dans le XIème arrondissement de Paris et a grandi à Grigny en région parisienne avant d'arriver dans le 93 (dans un appartement sans moulures, donc) où elle réside avec compagnon et co-auteur. Après une année de droit - qu'elle "a validé", insiste-t-elle, pour faire plaisir à sa mère - elle s'est lancée dans sa passion : le théâtre et le stand up en particulier. "C'est ma mère qui me conduisait de salle en salle. J'ai toujours été la rigolote de ma famille et elle m'a toujours soutenue dans cette voie. C'était ma récompense. Des bonnes notes, et hop, on allait voir un spectacle que je reproduisais les soirs et les week-end devant ma famille".

La comédienne commence sa vie d'adulte en alternant les emplois d'animatrice de club de vacances et d'assistante d'éducation. Elle arrête rapidement ces boulots pour se consacrer entièrement à l'humour. "Ça fait 5 ans que je fais de la scène régulièrement et 3 ans que j'en vis", confie-t-elle. Elle intègre la petite famille du Jamel Comedy Club qui lui ouvre certaines portes et se produit sur l'immense scène du Marrakech du rire en 2019.

Transformer l'essai

Elle construit alors un fan club sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook et Instagram. Elle y distille des vidéo courtes, inspirée de sa vie quotidienne et de son couple, jusqu'à la fameuse vidéo des paillettes. Depuis, on l'interpelle dans la rue. Ils ne connaissent pas encore tous son nom et elle demeure pour certains "la fille de la vidéo avec Kevin et les paillettes". "Les gens s'approchent de moi et je pense encore qu'ils vont simplement me demander le nom de la rue ou le chemin, plaisante-t-elle. Alors qu'ils veulent me parler de cette vidéo". Sur Instagram, elle entretient un rapport très direct et décomplexé avec ses fans, ses "fololos" (diminutif de "followers"). Certaines ont même déjà tatoué "paillettes dans ma vie" sur leurs bras.



Elle sait néanmoins qu'il lui reste à transformer ce merveilleux coup du sort. Son objectif c'est la scène et une tournée avant, qui sait, la télévision ou le cinéma. "Qui pourrait dire non ?", tranche-t-elle en souriant. "Cette vidéo a mis une lumière incroyable sur moi. Dans mon spectacle, il y avait déjà ce délire de la fille qui rêve d'une autre vie avec son mari mais là, forcément je vais devoir faire un gros clin d’œil à cette histoire de paillettes. Je ne vous dis rien, ça sera une surprise", glisse-t-elle. Je suis stressée mais je sais que j'ai toujours été naturelle. Je ne fais que parler de moi, de ce que je connais donc je ne peux pas me tromper".



Reste Kevin dans cette histoire. Lui aussi est humoriste. "Il est très amoureux, pas jaloux du tout et on avance ensemble, conclut l'humoriste. C'était mon meilleur ami avant même qu'on ne se mette ensemble, on vit ce rêve ensemble". Il assurera la première partie d'Inès Reg.