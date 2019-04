publié le 12/04/2019 à 17:55

Né à Grenoble en 1988, Waly Dia doit sa carrière en partie à son éclatante performance dans l'émission de Laurent Ruquier diffusée jusqu'en 2014 sur France 2, On n'demande qu'à en rire mais également pour sa participation au propulseur de talents, le Jamel Comedy club.



C'est ainsi en 2011, avec ses sketchs énergiques, qu'il conquiert le public et se fait repéré par Jamel Debbouze. À partir de ce moment-là, l'humoriste enchaîne les projets, de la première partie des spectacles de son mentor à la télévision dans la série M6 Commissariat Central ou, plus récemment Osmosis sur Netflix. Il est également animateur sur le Gulli Battle Dance sur la chaîne pour enfants en 2014.

Malgré la diversité de ses projets, la scène finit toujours par le rattraper : dans le Grand Studio RTL Humour du mois d'avril 2019, il a joué son sketch Les Colons.

Depuis 2018, il est à l'affiche du Palais des Glaces avec son dernier spectacle, Ensemble ou rien.

Waly Dia dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : Fred Bukajlo / SIPA Presse / RTL

Marion Mezadorian

Originaire d'Aix-en-Provence, Marion Mezadorian a rejoint une école d'art dramatique de Paris pour s'adonner à sa passion, le théâtre. Classiques ou contemporaines, les pièces sont multiples mais elle quitte les planches pour les tournages. Elle joue notamment dans les courts-métrages Le Bonheur si je peux ou encore Super Z.



Très rapidement, elle regagne la scène. Fini Marivaux et Feydeau, la voilà lancé dans l'humour avec Pépites, qu'elle joue depuis 2016.



Dans les studios de Neuilly, la comédienne a interprété son sketch L'Arménie. Elle sera le 10 juin 2019 au Café à Bourg-Lès-Valence (26), le 13 juin au Marrakech du Rire.



Marion Mezadoiran Crédit : RTL

Élodie Arnould

Ancienne ingénieure mécanique chez EDF, Élodie Arnould a tout plaqué pour entamer sa carrière d'humoriste il y a 3 ans alors qu'elle était encore à Lyon. Ce mois-ci, en avril 2019, elle a été élue Étoile Espoir Humour par le quotidien Le Parisien en partenariat avec RTL.



Cette ancienne vie, à l'opposée de l'actuelle, inspire et nourrit son spectacle Future Grande ? qu'elle joue depuis 2016. Elle participera à la soirée de compétition Jeune Talent à l'occasion de la 22ème édition du Dinard Comedy Festival qui aura lieu du 26 au 30 avril 2019. Le parrain de cette édition est Gérard Hernandez.



Issu de son one-woman-show, son sketch Je fais jeune a séduit le public du Grand Studio. Pour retrouver la verve d'Élodie Arnould, rendez-vous tous les vendredi et samedi à 20 heures à l'Apollo Théâtre à Paris jusqu'au 27 avril 2019.



Elodie Arnould dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : Fred Bukajlo / SIPA Presse / RTL

Alex Jaffray

Chroniqueur, compositeur, producteur et maintenant, humoriste. Au cours de sa vie, Alex Jaffray a porté plusieurs casquettes et c'est pour son spectacle Le Son d'Alex qu'il est aujourd'hui présent sur la scène du Grand Studio RTL Humour.



Outre son sketch Les Débuts difficiles de la musique dans l'Histoire de l'humanité, l’entièreté de ce premier stand-up musical est à voir sur la Nouvelle scène à Paris les vendredi et samedi à partir de 20 heures.

Alex Jaffray dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : Fred Bukajlo / SIPA Presse / RTL