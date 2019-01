publié le 11/01/2019 à 18:46

Bonne humeur et convivialité. Voilà une bonne définition de l'esprit des Chevaliers du Fiel. Après trois spectacles autour de Monsieur et Madame Lambert, les deux trublions reviennent avec un quatrième volet de la saga : "Camping-Car for ever". Les personnages hauts en couleur s'envolent pour de nouvelles aventures après les spectacles "Vacances d'enfer", "Croisière d'enfer" et "Noël d'enfer".



Francis Ginibre incarne Monsieur Lambert, épris de liberté au volant de son nouvel engin, un camping-car "Rapido". Madame Lambert, interprétée par l'autre chevalier, Éric Carrière, semble quant à elle un tant soit peu effrayée à l'idée de partir à l'aventure.

Entre auto-dérision et humour potache, les deux humoristes occupent entièrement la scène, quittant le costume des deux époux afin d'enfiler celui d'un ostéopathe escroc, d'un zadiste ou encore d'un garde-chasse sourd.

Ils seront à l'Olympia du 26 février au 9 mars 2019 et en tournée dans toute la France dès janvier 2019.

Les Chevaliers du Fiel dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESS / RTL

Patrick Chanfray

Il aurait pu continuer ses études de commerce mais c'est sur les planches qu'il s'est illustré. Patrick Chanfray est né à Mâcon le 7 juin 1981. À 38 ans, l'humoriste a déjà une belle carrière derrière lui, de La Grosse Émission sur Comédie + où il a fait ses débuts à la télévision en passant par les studios de Rire & Chansons.



En 2016, il est finaliste pour les "Fiel Talents" durant le gala Les Fous rire de Toulouse. Il remporte deux prix : l'un du jury, le second du public. Patrick Chanfray a su enflammer le public des studios de RTL avec ses sketchs, "Le Rêve" et "Clermont-Ferrand".



CHANFRAY Crédit : Marc Charriot

Jeremy Lorca

Sa prestation dans le Grand Studio RTL Humour a aisément convaincu le public. Le comédien et humoriste de 36 ans s'est rapidement fait un nom dans le monde du stand-up. Après son spectacle Bon à marier - joué pendant trois ans - Jeremy Lorca s'est lancé dans un second spectacle sur l'amour et la désillusion : Viens, on se marre.



Écrit à Avignon, ce nouveau spectacle très personnel s'attaque avec piquant aux allers-à de la vie de célibataire.



Pour retrouver le verve de Jeremy Lorca, vous le trouverez tous les mardis à 21H30 au Théâtre du Marais à Paris.



LORCA Crédit : Marc Charriot

Alexandra Pizzagali

C'est après un Bac L et un diplôme dans la publicité qu'Alexandra Pizzagali décide de quitter les cours en amphithéâtre pour ceux du théâtre et intègre le célèbre cours Florent. Les différents ateliers et groupe de travail qui forgeront sa plume.



Comme expliqué par Le Progrès, si l'on peut donner le bon dieu sans confession à la jeune humoriste, l’ambiguïté de son personnage réside dans son trash attachant. Ce n'est donc pas avec étonnement que le public de RTL s'est enthousiasmé pour ce curieux spectacle tout en finesse.



Actuellement, elle se lance pour la première fois seule en scène, C'est dans la Tête ! Elle le joue au Théâtre du Marais mais aussi dans une tournée européenne, de la France à la Belgique en passant par la Suisse.

PIZZAGALI Crédit : Marc Charriot