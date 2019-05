publié le 29/05/2019 à 12:57

L'abbé Alain Maillard de La¿Morandais, 84 ans, est sans doute l’un des curés les plus célèbres de France. En mars dernier, l'homme de foi à publié ses mémoires. Intitulées Jouer le jeu avant la dernière partie, elle sont éditées chez Presses de la Renaissance. Dans cet ouvrage, le prêtre évoque sa formation romaine, son service militaire lors de la guerre d'Algérie, la fondation de l'aumônerie du monde politique, ses relations avec Laetitia et Johnny Hallyday mais aussi son rapport avec les médias.

"Jouer le jeu avant la dernière partie", les mémoires de l'abbé de la Morandais (Presses de la Renaissance)

Les mémoires d'Alain de la Morandais, comme un témoin d'une époque. Témoin d'une jeunesse effacée, éprouvée par une formation romaine stricte interrompue par 28 mois d'un service militaire pendant la guerre d'Algérie, mais illuminée par le Concile Vatican II, puis aumônier de Lycée étudiants, membre de l'équipe de Saint-Merry où il gère des "occupations" d'église mouvementées, jusqu'à la restauration pastorale d'une paroisse parisienne du XIVe oubliée et la fondation de l'Aumônerie du monde politique.

Témoin de la foi, de l'espérance et d'un amour qui ne cherche pas de retour, il crut, à tort ou à raison, que son courage lui permettrait d'user de ses talents médiatiques et d'écriture pour ouvrir une "culture du débat" à laquelle son Église n'est pas habituée.

Sa rupture publique d'avec le cardinal Lustiger l'a conduit à 22 ans d'exil intérieur dans sa propre Église, sans le couper du monde politique, intellectuel, des grands patrons ou de celui des SDF, qu'il accueillait près de la Gare de Lyon, et des pauvres. Devenu le "curé le plus médiatique de France", ce titre que lui donnait les journalistes en croyant le flatter, l'humiliait et il s'en guérit, en inventant l'émission de télévision "Les enfants d'Abraham" sur Direct 8.



Il dresse les portaits des témoins marquants de sa vie : sa Mère, Sœur Marguerite, le cardinal Jean-Marie Lustiger, le grand Rabbin de France, ou encore Malek Chebel, islamologue des Lumières. Et ses rencontres vont de Henry de Montherlant, Jacques Delors, Michel Serrault, Jean d'Ormesson, jusqu'à Ségolène Royal, François Mitterrand et tant d’autres.



Jouer le jeu avant la dernière partie, aux éditions Presses de la Renaissance, 432 pages.

"Little Miss Soccer" : le foot féminin à travers le monde

A partir du 07 juin et pendant un mois, la Coupe du monde de football féminin se déroulera pour la première fois en France. Cette compétition réunira vingt-quatre nations dans l'Hexagone et sera l'occasion pour neuf villes hôtes (Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes) d'être le théâtre d'un grand rassemblement sportif.



A cette occasion, le 03 mai dernier, Candice Prevost et Mélina Boetti ont ont publié Little Miss Soccer (Marie B Eds). Ces deux ex-footballeuses professionnelles ont également réalisé une série documentaire du même nom. Elle sera diffusée à partir du 6 juin sur Planète Plus. L'objectif : mettre un coup de projecteur sur le football conjugué au féminin dont l'évolution est grandissante.

"Little Miss Soccer" de Candice Prevost et Mélina Boetti (Marie B Eds)

Tournée sur les cinq continents, Little Miss Soccer met en lumière ces jeunes filles et ces femmes dont le droit au but est un défi permanent. Des histoires rythmées par le football comme levier d’émancipation, reflet de la société et de leurs conditions de vie. De la petite pousse à la championne, la singularité de chacune s’inscrit dans une promotion enjouée du football féminin en vue de la Coupe du Monde 2019.

"Little Miss Soccer", une série documentaire qui sera diffusé à partir du 06 juin sur la chaîne Planète Plus

L'aventure a démarré avec une rencontre : celle de Laure Boulleau, joueuse internationale française et ancienne coéquipière de Candice Prevost au PSG. Contrainte de s'éloigner des terrains à cause d'une grosse blessure, le documentaire suit la jeune femme jusqu'à sa réintégration dans le groupe parisien en fin de saison. Un long chemin de croix durant lequel elle n'a jamais perdu sa fraîcheur malgré les doutes et le questionnement.



Les portraits qui composent cette série de documentaires sont aussi l'occasion d'évoquer des sujets de société dans un contexte sportif : la condition féminine dans certains pays, l'homophobie ou encore la différence de salaires entre les hommes et les femmes.



Aujourd’hui, 33 millions de femmes jouent au football dans le monde. Candice Prévost et Mélina Boetti, caméra au poing, partent avec curiosité sur leurs traces.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze.