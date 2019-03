publié le 04/03/2019 à 17:42

Elle a gardé l'effet de surprise jusqu'au bout. Dimanche 3 mars, Florence Foresti a mis en ligne une irrésistible parodie de la série culte The Handmaid's Tale. Accompagnée des actrices Leïla Bekhti et Géraldine Nakache et du duo comique du Palmashow (composé de Grégoire Ludig et David Marsais), elle propose une version de cette servante écarlate à la sauce française.



Tous les codes de la série sont ici repris : robes rouges, bonnets, salutations... Mais tout y est détourné. On retrouve par exemple l'une des scènes récurrentes du programme : la Cérémonie, où les servantes sont violées par leur maître dans le but de faire remonter le taux de natalité. "Ça a commencé là ? Parce que je ne sens rien, nul ! Vous me direz quand c'est fini parce que là je peux m'endormir", lance Florence Foresti, qui joue la Servante June, alors que Grégoire Ludig est en pleine action.

Autre scène amusante, celle réunissant l'humoriste, Leïla Bekhti et Géraldine Nakache, qui jouent également des Servantes. Pendant plusieurs minutes, les trois débattent de l'ordre exact des phrases rituelles qu'elles doivent prononcer. Le tout ponctué de ralentis sur la chanson Don't You, du groupe Simple Minds.

L'humoriste a tenu à dédier cette parodie, qui cumule déjà plus de 300.500 vues, à "tous les aidants de l'association Women Safe", dont elle est la marraine. Cette structure accueille les femmes et les enfants victimes de violences au sein de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).