publié le 30/03/2018 à 18:32

Trois humoristes prennent place dans Le Grand Studio RTL Humour. Trois femmes, trois styles différents mais toujours autant d'éclats de rire. Elles abordent sans complexe tous les sujets du quotidien : les enfants, la voiture, le travail.



Parmi elles, on retrouve Véronique Gallo. Originaire de Liège, la jeune femme a été professeur de français dans un collège. Après avoir pratiqué le théâtre amateur, elle se lance dans le one-woman-show avec son premier spectacle On ne me l'avait pas dit en 2008. Son humour belge séduit la presse et le public. Suivront ensuite d'autres spectacles solos comme Mes nuits sans Robert (2010), Tout doit sortir (2012).

Une artiste aux multiples talents puisqu'elle a écrit un roman intitulé Tout ce silence, en 2012 et la pièce de théâtre Chacun sa place en 2015. On la retrouve aussi sur YouTube et Téva avec sa série Vie de Mère. Elle raconte aujourd'hui son quotidien de maman débordée dans The One Mother Show-Vie de mère. Un spectacle à retrouver du jeudi au samedi à 21h, et le dimanche à 15h au théâtre des Mathurins à Paris.

Élodie Poux

Élodie Poux dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : SIPA / RTL

Élodie Poux joue son one-woman-show Le syndrome du playmobil tous les mardis à l'Apollo Théâtre jusqu'en mai 2018. Elle est aussi en tournée dans toute la France, notamment à Épernay le 13 avril, le 2 mai à Bordeaux et le 3 mai à Toulouse.

Laura Domenge

Laura Domenge dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : SIPA / RTL

Laura Domenge joue son spectacle PasSages tous les dimanches à 19h au théâtre du Lucernaire, à Paris jusqu'au 29 avril 2018. L'humoriste est aussi chroniqueuse dans les 30 Glorieuses sur Radio Nova.





Le Grand Studio RTL Humour est diffusé le samedi à 15 heures et à 23 heures.