publié le 07/10/2019 à 09:36

35 ans de carrière, mais les Chevaliers du fiel ne fatiguent pas. Francis Ginibre et Eric Carrière nous présentent trois sketchs extraits de leur nouveau spectacle.

Le duo d'humoriste est actuellement en tournée pour le spectacle Camping-car For ever où ils incarnent une dizaine de personnages. Ils débarqueront une nouvelle fois au cinéma pour la suite de leur film, Les Municipaux : trop c'est trop. Dans cette comédie, les deux Toulousains avaient incarné des employés municipaux et jouaient sur les clichés et caricatures de ce métier. "Ce deuxième volet est plus sociable" nous promets Eric Carrière.

Sur la grande scène du Grand Studio, autour d'un petit verre de vin rouge, les Chevaliers du fiel ont fait rire le public avec "Le profil client", "Les mots en bi" et "l'anniversaire de ma femme". La sortie de Les Municipaux : trop c'est trop est prévue pour le 23 octobre 2019.

Les chevaliers du fiel dans le "Grand Studio RTL Humour"

Laura Calu

Sur scène également, la pétillante Laura Calu. Connue à l'origine sur les réseaux sociaux, l'humoriste arrive sur scène pour son premier spectacle Laura Calu, en grand. "Je suis une grande meuf complexée, parano et hyper sensible (...) Justement tout ça, j’ai envie de le raconter, mais comme c’est trop long pour une vidéo et que j’avais pas le budget pour faire un film... Ce sera un spectacle !", explique-t-elle dans un communiqué.

La jeune humoriste avait fait sensation sur Youtube et Instagram avec des personnages comme Mélanie la cagole ou Smecta. On les retrouve désormais également sur scène,"en grand". Plus qu'un simple one-woman show, Laura Calu présente un véritable spectacle avec ses parodies de tuto-beauté, ses micros-trottoirs et ses fausses publicités.

Laura Calu s'attaque aux diktats de la beauté dans "Le Grand Studio RTL Humour"

Sur la scène du Grand Studio, elle s'attaque au diktats de la beauté avec humour.

Yohann Métay

Le sublime sabotage, c'est le nouveau spectacle de Yohann Métay. Sur la scène du Grand Studio il incarne un "humoriste dans un EPAHD". Actuellement au Lucernaire jusqu'au 19 décembre, l'humoriste français promet un spectacle pas comme les autres : "Ne vous attendez donc pas a` voir ce vous aviez envie de voir dans ce nouveau spectacle, attendez-vous a` bien mieux, a` bien plus riche, plus intelligent, plus dro^le, plus, plus et plus encore... Le mieux est l‘ennemi du bien ? Le pire sera encore plus fort alors."

Yohann Métay dans "Le Grand Studio RTL Humour"