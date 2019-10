publié le 20/10/2019 à 01:02

C'est un prime spécial qui a eu lieu ce samedi 19 octobre. L'émission "Danse avec les stars", qui fête ses 10 ans, a célébré dignement cet anniversaire en invitant des stars des éditions précédentes. Amel Bent, Tony Kinzinger et Brahim Zaibat ont notamment rejoint leurs anciens partenaires de danse ainsi que les nouveaux élèves. Au programme : un spectacle éblouissant de danses en trio.

Iris Mittenaere, qui avait terminé deuxième de la précédente saison, a rejoint Anthony Colette et Elsa Esnoult afin de s'entraîner pour un tango, sur la très sensuelle chanson de Clara Luciani, La Grenade. Et il faut dire que les spectateurs ont été gâtés. En rouge et noir, les deux jeunes femmes ont enflammé la piste de danse. "Le tango a été ma première danse et j'ai compris qu'il fallait en faire des caisses", a expliqué Miss Univers.

Une anecdote qui a rassuré la star des Mystères de l'amour, qui peine à prendre confiance en elle depuis le début de la compétition. "Cet exercice me met face à mes peurs", a-t-elle confié. De son côté, son partenaire de danse s'est voulu encourageant : "Soyez hyper sexy et donnez l'impression que vous avez envie de vous manger".

Mission accomplie. Les deux jeunes femmes n'ont pas hésité à appliquer le conseil de leur coach et ont achevé leur performance par un baiser sensuel. Une performance saluée par les juges : le trio a obtenu 28 points.